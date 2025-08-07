Una mujer, a prisión por apuñalar a una embarazada en Ciudad Real

Policía Nacional

Una mujer politoxicómana ha sido detenida por la Policía Nacional y ha ingresado en prisión tras apuñalar con un arma blanca a una mujer en avanzado estado de gestación en Ciudad Real, cuando la víctima salió a tirar la basura por la noche.

La Policía Nacional ha informado en un comunicado de que los hechos ocurrieron cuando la víctima, una joven en avanzado estado de gestación, salió de su domicilio por la noche para depositar la basura en un contenedor próximo y fue abordada por una mujer que se le acercó y le pidió que le diese treinta euros.

Sin mediar palabra, esta mujer -con numerosos antecedentes policiales- sacó una navaja de su bolsillo y se abalanzó sobre la víctima, que notó que recibía un pinchazo en el abdomen.

Finalmente, la mujer embarazada logró zafarse de su agresora y, como pudo, llegó a su domicilio. A continuación, fue trasladada por su marido hasta el Hospital General de Ciudad Real, donde quedó ingresada, aunque la vida del feto no ha corrido peligro.

Practicadas las gestiones pertinentes, los agentes lograron identificar a la autora de la agresión, quien ha sido detenida por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y ha ingresado en prisión, tras haber pasado a disposición judicial.