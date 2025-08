UPN acusa a Bildu de «pagar favores» a Chivite al evitar su declaración sobre el caso Koldo

Esparza, portavoz del grupo de UPN en el Parlamento foral Jesus Diges

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, aseguró este miércoles que EH Bildu «está pagando los favores» a la presidenta navarra María Chivite con un «pacto» para «taparlo todo» en la comisión de investigación de la Cámara navarra sobre las adjudicaciones de obra pública del Gobierno foral en las últimas cuatro legislaturas.

Una comisión que acordó el martes incluir las comparecencias, a partir del 14 de octubre, del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; el exasesor Koldo García y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso. Pero no del exministro José Luis Ábalos ni de la presidenta y expresidentas María Chivite, Uxue Barkos y Yolanda Barcina.

En una entrevista en Onda Cero, Esparza dijo que «la clave es quién no comparece» y consideró que «ayer vimos que había un pacto entre Bildu, Geroa Bai-PNV y el Partido Socialista para proteger a Chivite y Barkos». «El objetivo es mantener el Gobierno a toda costa y que un escándalo como este no se explique y no los dañe», subrayó.