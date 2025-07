Pablo Iglesias lanza un curso «online» de hasta 350 euros por alumno tras quedarse sin plaza en la Complutense

JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

Hace apenas quince días que el cofundador de Podemos y exlíder del partido, Pablo Iglesias, anunciaba que dejaría de dar clases de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, al no haber obtenido una plaza de profesor. «Me habría encantado seguir dando clases en una facultad muy especial para mí pero las cosas son así», decía entonces. Ahora, el que fuera vicepresidente del Gobierno, ha anunciado el lanzamiento de un curso online sobre análisis político que impartirá él mismo y que tendrá un coste de hasta 350 euros por alumno.

La formación se impartirá en el marco del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), aunque Iglesias impartirá las clases desde los estudios de Madrid y de Ciudad de México de Canal Red, el canal de televisión que él dirige.

Según el propio Iglesias, el curso va dirigido a estudiantes de habla hispana y a ciudadanos activistas que busquen conocer como funciona la política. «Sé lo que es pegar carteles y sé que nunca hay que olvidarse de los guantes de plástico si vas a hacer pintadas», dice en un vídeo promocional publicado en sus redes sociales, en el que también presume de experiencia política como parte fundamental del Gobierno de coalición.

El curso comenzará el 10 de octubre y tendrá un mes de duración. Los precios varían desde los 150 y los 350 euros, en función de la fecha de inscripción y de si se es socio de la institución. Habrá docentes invitados como el exministro de Universidades Manuel Castells, o la politóloga Arantxa Tirado. La formación se divide en seis clases que van desde la definición del concepto de política, a las relaciones internacionales.

La pérdida de su plaza

Iglesias fue durante tres años profesor en la Complutense. Obtuvo el puesto de docente en noviembre del 2022 —cuando ya estaba fuera de la actividad política— y lo mantuvo hasta hace poco. El antiguo líder de Podemos anunciaba a mediados de julio que casi toda probabilidad dejará de ser profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad madrileña. Explicaba que el tribunal ha estimado que hay varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia para impartir esas materias.

«El proceso aún no ha concluido (queda la entrevista) pero los ganadores de las plazas ya están definidos por las puntuaciones dadas por el tribunal», contaba entonces, asegurando que irá a esa fase de entrevistas para terminar el proceso de selección, pero el tribunal «ha puntuado de manera que las entrevistas no cambiarán gran cosa». Ante su inminente salida como profesor asociado de la Complutense, Iglesias decía haber disfrutado «enormemente de dar clase». «Ha sido una experiencia maravillosa que me ha obligado a seguir formándome y me ha permitido conocer a estudiantes excepcionales».

El exvicepresidente adelantaba entonces que preparaba un curso virtual de análisis político: «Ser profesor de políticas es mi principal vocación y trataré, como siempre, de que la frustración se convierta en el motor del entusiasmo para armar proyectos mas ambiciosos».