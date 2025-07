El PP se desmarca de Vox al rechazar expulsiones masivas de inmigrantes ilegales

Miguel Tellado, este martes durante una rueda de prensa en el Congreso. Marta Fernández | EUROPAPRESS

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha desmarcado de la propuesta de Vox de deportar personas migrantes en situación irregular en España y ha abogado por la aplicación la legislación vigente en materia de extranjería.

«Nosotros no compartimos las posturas de Vox en ese sentido, existe una legislación de extranjería en nuestro país y lo que hay que hacer es aplicarla», ha explicado Tellado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que se ha referido a «los mecanismos de regularización para las personas que llegan a España, llevan ya tiempo conviviendo y lo que quieren es vivir y trabajar en este país».

Ha defendido, no obstante, la importancia de «luchar contra la inmigración irregular que supone un problema» y ha precisado que la postura del PP en esta materia se «enmarca dentro de la política de migratoria de la UE, que habla de retornos en determinados casos donde la violación de la legislación vigente es flagrante».

En su opinión, esta materia «requiere de un trato fino, no de brocha gorda, que puede sonar muy bien a algunos, pero que acaba siendo un discurso injusto hacia esas personas». El dirigente popular ha precisado, no obstante, que el PP tampoco está a favor de «la política de efecto llamada que promueven determinados gobiernos o que las mafias que trafican con personas». «Nosotros no estamos ni con la política de puertas abiertas populista del PSOE, ni con los discursos contra la inmigración, tenemos un visión muy receptiva hacia esa inmigración que busca expectativas de vida donde cree que puede haberlas mejores», ha añadido el secretario general del PP.

Respecto a si las personas en situación irregular en España deben recibir asistencia sanitaria, Tellado ha recordado que éste es un derecho «universal» en España. «A la asistencia sanitaria tiene derecho cualquier ser humano y negarla no es posible con la legislación actual». En su opinión «es un disparate» plantearlo.

Sin un número

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha negado por su parte que quiera deportar a ocho millones de inmigrantes, incluidos sus hijos, y ha subrayado que Vox no ha dicho el número de los que deberían ser expulsados, «simplemente porque no lo sabemos».

Abascal ha hecho estas afirmaciones en un mensaje en la red social X en respuesta a las «mentiras» que, según el líder de Vox, se han publicado sobre la política migratoria del partido tras una rueda de prensa de su portavoz de Asuntos de Interior, Samuel Vázquez, y la diputada Rocío de Meer este lunes en la sede del partido.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Vox insiste en la expulsión de inmigrantes ilegales o legales que delincan o no respeten nuestras costumbres La Voz

Vázquez apuntó a las repatriaciones «masivas» y la «remigración» como la solución «menos mala» al aumento de la inmigración y De Meer se refirió a ocho millones de personas, -«más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta a la segunda generación»-, que han llegado en un muy corto periodo de tiempo y de diferentes orígenes.

«Están nerviosos. Ya están mintiendo y manipulando otra vez. Vox no ha dicho el número de los que deben ser deportados. Simplemente porque no lo sabemos», ha recalcado Abascal este martes.

Ha señalado que Vox pretende expulsar a todos los que hayan venido a delinquir o vivir del esfuerzo de los demás, pretendan imponer una religión «extraña», maltraten o menosprecien a las mujeres y todos los menores inmigrantes no acompañados, porque «tienen que estar con sus padres».

«No sabemos cuántos son. Cuando lleguemos al Gobierno lo sabremos. Y se irán todos», ha subrayado el líder de Vox, convencido de que los primeros en celebrarlo, junto a los españoles, serán los inmigrantes legales que cumplen las normas y respetan al país que les acoge.