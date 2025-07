Feijoo contacta con los socios de Sánchez para comprobar si mantienen su apoyo al Gobierno

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa en el Congreso. MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

El encarcelamiento del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán ha hecho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, dé un paso al frente para sondear a los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez sobre si mantienen o no su respaldo al presidente del Gobierno. El PP aclara que no se trata de una ronda de contactos para plantear una posible moción de censura sino solo de «escuchar» cuál es la posición de los diferentes grupos de la cámara, excepto EH Bildu, con el que el PP evita cualquier tipo de contacto..

Feijoo anunció que ha pedido al portavoz de su partido, Miguel Tellado, que llame a los grupos parlamentarios para que digan si su apoyo al PSOE sigue intacto, en un mensaje en el que asegura que los socios de investidura de Sánchez son ahora mismo el «único obstáculo» para que los españoles hablen en unas elecciones y se pueda reparar «tanta decadencia». «Su número dos ha dormido en prisión pero Sánchez pretende seguir. Es insostenible», señalaba Feijoo.

El líder del PP es consciente de que los números siguen sin darle opción a ganar una moción de censura, pero pretende situar a los socios de investidura de Sánchez ante la tesitura de tener que reiterar su apoyo a Sánchez en un momento en el que sus dos últimos secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, están siendo investigados por corrupción, con el último de ellos ya en prisión.

En este momento, Feijoo contaría con el único apoyo de Vox, que presiona cada día a los populares para que presenten la moción de censura, y del diputado de UPN. Por tanto, le seguirían faltando cuatro votos que, por ahora, ninguno de los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez parece dispuesto a cederle.

No se reunirán con Puigdemont

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, rebajó las expectativas en torno a la presentación de esa moción de censura y aclaró que los populares «no llaman para pedir nada, sino para escuchar». «Queremos saber si son socios o se quieren convertir en cómplices porque no vale criticar la corrupción y, a la vez, mantenerla en el Gobierno», sostuvo en rueda de prensa, en un lenguaje que indica ya las pocas esperanzas de que alguno de los apoyos que recibió Sánchez le abandone para respaldar a Feijoo.

«Los socios tienen que elegir: o rompen con Sánchez, o su corrupción les romperá también a ellos», afirmó Tellado. El portavoz popular explicó que fue Pedro Sánchez «quien colocó a las personas clave, tanto en el partido como en el Gobierno, para que sus negocios turbios fructificasen», motivo por el cual considera que, si la Justicia ha determinado que Santos Cerdán duerma en prisión, «debe ser la política quien consiga que Sánchez deje de dormir en la Moncloa».

Respeto a la exigencia de Junts de que si el PP quiere hablar con ellos se traslade a Waterloo para contactar con Carles Puigdemont, Tellado dejó claro que no contemplan esa posibilidad. «Nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. Nosotros no somos como el Partido Socialista. No, no lo somos. Nadie nos encontrará ahí», aseguró Tellado al ser preguntado.

Puigdemont emplaza al PP a ir a Waterloo si quiere hablar

Junts emplazó al PP a negociar con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fuera de España si quieren explorar una moción de censura. Los de Puigdemont avisan al PP de que ahora ya conocen los mecanismos para tener conversaciones con su formación, que pasan por hablar con Puigdemont, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. Apuntan que las conversaciones deberán tener lugar fuera de España «por razones sobradamente conocidas». «No seremos menos exigentes con el PP que con el PSOE a la hora de aceptar reuniones por estos asuntos. A partir de aquí ya dirán», señalaron desde Junts.

ERC cierra la puerta a la posibilidad de una moción de censura

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cerró la puerta a apoyar una posible moción de censura presentada por el PP porque si el caso Koldo «escala» debe ser la gente quien decida el futuro del país y no un partido que «ha tenido, tiene y tendrá» casos de corrupción.

Rufián. Según indicaron a Efe fuentes de la formación republicana, el portavoz de ERC trasladó al portavoz del PP, Miguel Tellado que hay poco que hablar.

Los republicanos catalanes mantienen su posición de no apoyar a Feijoo y Rufián puso el ejemplo de casos que impiden su apoyo a «Ayuso, Aldama y Mazón», por no hablar de Vox «en toda esta ecuación».

El PNV ve una campaña de márketing

El PNV cree que la ronda de contactos que quiere iniciar el PP con los socios del PSOE tras la entrada en prisión de Santos Cerdán forma parte de una «estrategia de márketing» y dudan de que quieran escuchar la postura de la formación nacionalista puesto que los populares no paran de «lanzar ataques y acusaciones».

Fuentes del PNV censuraron ayer que el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, haya optado por hablar antes con los medios de comunicación que con la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, y que encima lo haya hecho, según aseguraron, para «lanzar ataques y acusaciones» contra los nacionalistas vascos.

Podemos y BNG rechazan cualquier apoyo a los populares

Podemos considera que el PP es un partido «podrido» y por eso rechazó ayer hablar con esta formación. «Podemos no tiene nada que hablar con el partido podrido, con el partido más corrupto de Europa», indicó la líder de Podemos, Ione Belarra, preguntada sobre los planes del PP. - El BNG aseguró también que no apoyará en ningún caso una moción de censura promovida por la ultraderecha y la derecha ultra. «El BNG mantiene un Acuerdo de Investidura con el PSOE, no un acuerdo de legislatura. El BNG no apoya ni el PSOE ni Pedro Sánchez, solo propuestas que consideramos positivas para nuestro país y las mayorías sociales», señalaron en el Bloque.