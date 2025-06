La UCO apunta a que Koldo se valió de Isabel Pardo de Vera en Adif  para los amaños de obras

Isabel Pardo de Vera, durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, «se valía» de la gallega Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif y de Javier Herrero, que fue director general de Carreteras, para la «manipulación» de procesos de contratación. Así consta en el informe de 490 páginas, que los investigadores entregaron al Tribunal Supremo a principios de junio y que se ha conocido este jueves.

Los agentes reflejan una conversación, grabada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020, en la que pide con insistencia a la entonces presidenta de Adif una adjudicación para «LIC, en un primer momento tratando que fuese de mantenimiento, y ante la negativa de Pardo de Vera, proponiendo que fuera de emergencia». A lo que Pardo de Vera le recordó que le acababan de conceder una poco tiempo atrás y darle otra iba a resultar sospechoso, aunque «se comprometió», según la UCO, «a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora». «Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo», contestó Pardo de Vera a García, que «departía directamente» con la dirigente de Adif.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Extracto del audio 3 | Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Pardo de Vera y Javier Herrero | 18 de noviembre del 2020 La Voz

Finalmente, el 17 de diciembre de 2020, «apenas un mes después de la conversación», Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia en Asturias por importe de 592.053 euros, explican. «Para estas actuaciones que habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación, Koldo se valía, presuntamente, de la entonces Presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del director General de Carreteras, Javier Herrero, cada uno dentro de su ámbito de actuación», resumen.

Otra de las licitaciones que levantan sospechas en la UCO es la del Puente del Centenario en Sevilla. Según otro audio, Koldo y Santos Cerdán señalan que «hubo que presionar muchísimo» por culpa del Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. «Tenemos un problema serio Santi, se quieren cargar a las maletas. A Javier y a Isabel».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Extracto del audio 2 | Koldo y Santos Cerdán | 22 de abril del 2019 La Voz

También consta el proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat, por 71,5 millones de euros. Según la UCO, el 30 de mayo del 2019 Pardo de Vera informó a Koldo del resultado de la apertura de ofertas económicas en Sant Feliu; «siendo la de Acciona la novena más barata», apuntan los agentes. La empresa resultó adjudicataria del contrato en noviembre del 2019 por 51,7 millones de euros; en 2022, se amplió hasta los 62 millones. En el caso de la empresa Acciona, los supuestos amaños que constan en el informe de la UCO superan los 300 millones de euros, porque también incluirían el tramo Pulpí-Vera del corredor mediterráneo de alta velocidad y la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia.

Koldo García señaló al «segundo» de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en una conversación con el secretario de Organización Territorial del PSOE, Santos Cerdán, donde éste le afeó que hiciera negocios a espaldas de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. En este audio se refleja una conversación del 21 de enero de 2021 que comienza con García, Cerdán y Ábalos pero termina únicamente con Koldo y Santos. Cerdán abronca a García por el «ruido» que le está llegando de varios territorios --País Vasco o Aragón, mencionan-- sobre sus presuntos amaños. «A mí solo me pidió un favor Alfonso, que era por un problema que tenía y era, y es verdad, que tiene tres obras con Adif. Y es... el tío se llama Marco. Y yo, te lo digo para que lo sepas, ya tiene reunión con Isabel, no con Isabel, con el segundo suyo», dice Koldo. Santos se muestra sorprendido. «¿Y viene una vez al mes a revisar cómo va lo suyo?», preguntó. «No, habló directamente con Isabel», le respondió Koldo. «¿Y viene una vez al mes a hablar con Isabel? No sé si sí o si no, ¿eh?», insistió el primero. «Nooo, que yo sepa no. Isabel no puede recibir a todos una vez al mes», le aclaró el otro.

Ayuda a Bono y Blanco

Koldo García alude igualmente a José Bono y José Blanco coma cuando presumía ante el ex 'número tres' del PSOE de su papel como asesor de Ábalos y se quejaba de que, después de los «recados» que hacía para «todo el mundo», le habían escorado, argumentando que si hubiera cobrado por ello, no tendría que estar pidiendo dinero. «A mí me han venido... que he ayudado, Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo... yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos... Venían a pedir a Jose... 'ha dicho el presi...'. Dos años y tres meses, tirado en una esquina, como una colilla... tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija de... y una mujer y vivimos de la pensión... y mira el trabajo que tiene...», afirmó. Para, a continuación, añadir: «Isabel Pardo de Vera, con Pepiño Blanco, están haciendo la... juntos... él se hace el tonto... que me diga a mí lo que tenga que decir... es cierto, a cambio él de una suma brutal ¿vale? Dicho..., pero yo creo que él se equivocaba, después de lo que he hecho por todo el mundo».

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera fue imputada a finales de mayo por la contratación supuestamente fraudulenta de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en dos empresas públicas. Rodríguez confesó el pasado febrero en el Supremo que cobró sin trabajar un solo día de dos empresas de la Administración Central y siempre para bajo el paraguas de Adif: primero desde el 1 de marzo del 2019 hasta el 28 de febrero del 2021 en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) dentro del ministerio de su examante y, luego, desde 2 de marzo del 2021 hasta el 1 de septiembre de ese año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque bajo la tutela de Agricultura.