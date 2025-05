Leire Díez se vio con un guardia civil imputado en el caso Koldo y le ofreció un ascenso

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, era uno de los señalados por la trama liderada por Leire Díez. benito ordoñez

Leire Díez, la fontanera del PSOE, no solo se reunió con el empresario Alejando Hamlyn para tratar de buscar información comprometedora para el jefe del departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas. También se vio con el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, Rubén Villalba, para reclamarle información comprometedora sobre Balas y otros miembros del instituto armado a cambio de garantizarle protección judicial e incluso su rehabilitación en la Guardia Civil. Díez planteó a Villalba, acusado de ser el nexo de unión entre la trama Koldo y el Ministerio del Interior, que le podría asegurar un puesto próximo a la dirección general de la Guardia Civil como asesor.

Para ello, según publicó este miércoles el diario El Mundo, debería hacer una declaración en la que incriminara a los referidos mandos porque, según dijo Díez, «esto le interesa al PSOE», asegurando que «los de arriba en el Gobierno» están ya al corriente.

Díez confesó a Villalba que su objetivo era «echar por tierra las causas judiciales» más comprometidas para el PSOE. Apuntó hacia Antonio Balas, responsable de las investigaciones sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado o los implicados en el caso Koldo. En su agenda personal, Villalba apuntó que Díez quería información sobre Balas y también del coronel Manuel Corbí, ex jefe de la UCO. La militante del PSOE aseguró tener constancia de que «hay mandos de la UCO que han recibido pagos de empresarios». Según afirmó, la policía va a empezar a investigar, «cosa que hasta ahora la judicatura no ha permitido, y van a forzar que salga todo aquello que no está saliendo». Díez y Villalba se reunieron en un bar a las afueras de Madrid el pasado mes de marzo.

Según publicó también el diario El Confidencial, Díez estaba interesada también en recabar información comprometedora sobre el fiscal anticorrupción José Grinda, que es el responsable de la causa sobre la trama de corrupción del 3 % que afecta a Convergència, el partido antecesor de Junts, liderado por Carles Puigdemont y aliado del PSOE en la investidura de Sánchez.

En la reunión que Díez mantuvo con el industrial Alejandro Hamlyn, investigado por un fraude de 154 millones de euros en una trama de hidrocarburos, el empresario Javier Pérez Dolset, que acompañaba a Díez, dijo que «aquí hay varios objetos que interesan. No solo Balas. Balas, Bonilla, Grinda...», enumerando a personas a las que pretendían atacar con «una actuación de cirujano y con muy pocos cortes, para ser capaces de desmontar todo el entramado». Hamlyn respondió que tenía «toda la documentación» sobre Grinda. Pero exigió a Díez que le garantizara por escrito qué beneficios obtendría a cambio.

«No tenemos una metralleta»

Díez recomendó incluso a Hamlyn que cambiara de abogado y prescindiera de José Antonio Choclán, para contratar los servicios del letrado Jacobo Teijelo, que participó en el encuentro. «Vale, hoy estamos teniendo esta reunión, pero a partir de aquí coordina Jacobo todo y Jacobo ya se coordina. ¿Vale, eh?», dijo Díez. «Cualquier información que le des a Choclán, llegará al otro lado», le insistió el empresario Pérez Dolset, presente también en la cita.

«Hay que ir con cuidado. Y ser cirujano. No podemos... O sea, no tenemos una metralleta y no tenemos disparos contados para muchos pájaros. Hay que intentar que con un disparo mates 15. No sé si me estoy explicando», intervino Leire Díez. «Cuanto más ruido haya… ¿Sabes?, cuanto más ruido haya, mejor. ¿Eh?», añadió. Lo cierto es que Hamlyn no tenía ninguna información de interés para los fontaneros del PSOE sobre las personas a las que aludían y el contacto no se mantuvo. De hecho, Hamlym sigue teniendo a José Antonio Choclán como abogado.

Un fiscal denunció que un presunto periodista le ofreció prebendas por información

El diario El Independiente publicó este miércoles que el fiscal José Grinda, uno de los objetivos de la trama dirigida por la fontanera del PSOE Leire Díez, denunció ante el fiscal jefe Alejandro Luzón que un periodista le había propuesto contar «trapos sucios» sobre el propio Luzón, además de archivar una serie de procedimientos que estaban en sus manos. A cambio, una «autoridad» le concedería el traslado a un destino en el extranjero. La denuncia terminó en la Fiscalía de Madrid que llegó a abrir unas diligencias preprocesales. En el asunto también estaría implicada Leire Díez.

Grinda acudió a verse con un periodista conocido que le entregó una documentación que, en última instancia, lo que le pedía era que cometiera un delito de prevaricación. Proponían el archivo de varios casos relacionados con el independentismo como el caso Pujol, sobre la presunta corrupción del expresidente catalán Jordi Pujol, y el porcentaje de obra pública que presuntamente cobraban en mordidas Convergència.