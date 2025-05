Sánchez defiende a Cerdán y acusa a Feijoo de difamar a personas honestas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la sesión de control al Ejecutivo. CHEMA MOYA / EFE

La sesión de control al Gobierno en el Congreso se convirtió este miércoles en un nuevo cruce de acusaciones entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a costa de los casos de corrupción que afectan al PSOE y al PP, la situación de la economía y hasta la situación en Israel. El líder popular preguntó directamente al jefe del Ejecutivo si «avala» o no la gestión del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ante las últimas informaciones que apuntan a que un informe de la UCO le vincula a una trama de adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones.

Sánchez, en su respuesta, evitó referirse expresamente al caso de Cerdán, pero acusó a Feijoo de dedicarse a «difamar a personas honestas». «Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso», añadió el jefe del Ejecutivo para contrarrestar a las acusaciones del líder popular. «Para lo que hemos quedado. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas», dijo. «En lo que ha quedado, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí», añadió, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el piso en el que reside, propiedad de su novio, Alberto González Amador, acusado de un presunto delito fiscal.

En su intervención, Feijoo aludió a los casos que afectan al Ejecutivo y al PSOE, como las presuntas «mordidas del Gobierno en rescate a empresas», las «comisiones en contratos de obra pública» o la imputación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por «malversación de caudales públicos».

En alusión a Cerdán, preguntó a Sánchez «cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el Gobierno las adjudique».

Pero el líder del PP acusó también al Gobierno de lanzar «cortinas de humo» sobre diferentes cuestiones ante lo que consideró «una corrupción ya generalizada». «Todo se sabrá», advirtió a Sánchez, augurando que «vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando en España».

El líder del PP reprochó al presidente que se escude en el festival de Eurovisión cuando «ya nada va a ocultar la realidad» porque, según dijo, el Gobierno «está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos».

En su réplica, Sánchez afeó al líder del PP que mientras «el mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Gaza, usted hace chistes sobre Franco». «Menuda talla política, menuda falta de humanidad», la espetó.

«El PIB no se come»

También en el terreno económico Feijoo atacó al líder del PSOE diciendo de que «como usted no sale a la calle no se entera». «El PIB no se come», dijo ante la insistencia de Sánchez en difundir los buenos datos de la macroeconomía española. «Hay que transformarlo en bienestar, en renta personal, en poder de compra, en una nevera llena», insistió.

Sánchez admitió que España «sufre muchas desigualdades» y se refirió concretamente al problema del acceso a la vivienda. Pero culpó de esa situación a las «políticas neoliberales» que fueron impulsadas por el PP, según dijo, en respuesta a la crisis financiera del año 2008, y a las políticas de los gobiernos autonómicos presididos por el PP, al tiempo que destacó datos positivos como el aumento de la previsión de crecimiento de la Unión Europea para España o la subida del Ibex 35.