La jueza abre juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez y el líder del PSOE extremeño

La jueza Beatriz Biedma ha decidido este jueves la apertura de juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas vinculadas a la institución provincial.

En un auto firmado este jueves y tras un año de instrucción, ve indicios de posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias y decide que haya juicio oral. El escrito ha sido notificado este jueves a las partes.

La fecha en la que se acuerda la apertura de juicio oral es determinante en el caso del régimen de aforamiento. Dado que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, aún no ha tomado posesión de su acta como diputado regional tal y como anunció el pasado viernes, y no es aforado, la causa judicial no pasará al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Según expone la jueza, «se declara órgano competente para conocer y juzgar esta causa el Juzgado de lo Penal de Badajoz que por turno de reparto legal corresponda». Como se ha informado, las acusaciones populares solicitan tres años de cárcel y varios de inhabilitación tanto para Sánchez como para Gallardo, mientras que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa. La jueza Biedma, sin embargo, no ha esperado a que se resuelvan los recursos planteados por las partes en la Audiencia para decidir la apertura de juicio oral.