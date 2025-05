Camps se ofrece para liderar un PP valenciano que perdió «fuelle» y darle votos a Feijoo

Ana Escobar | EFE

El expresidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV Francisco Camps se ha ofrecido este sábado para poner en marcha un partido que a su juicio «ha perdido fuelle» y recuperar las mayorías absolutas que tuvo hace años y brindárselas también al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Ante unas 1.600 personas, entre las que estaban antiguos dirigentes del partido como Alfonso Rus, Carlos Fabra o Sonia Castedo, el expresidente ha celebrado el crecimiento de un proyecto que lo que busca es poner en marcha un PPCV que, a su juicio, «ha perdido fuelle» en los últimos años, según recoge Efe.

«Seré aquello que vosotros creáis conveniente», les ha dicho a unos asistentes que llenaban la primera planta del edificio Veles e Vents de Valencia, inaugurado con motivo de la Copa del América de vela del 2007, y que han recibido sus palabras al grito de «presidente».

«FEIJOO, PRESIDENTE DEL GOBIERNO»

Asimismo, ha destacado que «toda la gente que está aquí tiene un solo objetivo: que Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP, sea el próximo presidente del Gobierno». Por ello, se ha dirigido a Feijoo y ha resaltado que «cuanto este partido es fuerte, potente, y gana en la Comunidad Valenciana por mayoría absoluta, está garantizada la mayoría absoluta del Partido Popular en España».

«Alberto, si quieres ser el presidente del Gobierno de España por mayoría absoluta, aquí tienes a una gente extraordinaria que se pone desde hoy a trabajar para que ese objetivo se pueda cumplir», ha agregado, tal y como recoge Europa Press.

A su juicio, España «está pasando un muy mal momento» y «no se merece» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues «se apoya en filoetarras, golpistas, comunistas, independentistas, en lo peor de cada casa».

«España se merece un gobierno del PP. Tenemos que trabajar para que ese nuevo gobierno llegue con el apoyo mayoritario de los españoles», ha resaltado, al tiempo que ha afirmado que, para que eso suceda, «es necesario que el PPCV tenga el apoyo mayoritario de los valencianos».

Asimismo, ha apuntado a la militancia y ha afirmado que «no estaría aquí, si no hubiese sido porque, durante estos durísimos años de un tránsito complejísimo», ha notado «cariño, cercanía, comprensión y apoyo».

«Podría estar tranquilamente ahora saboreando el final de un tremendo proceso como el que he vivido, pero me apetece seguir involucrándome con todos vosotros, me apetece volver a hacer grande la Comunidad Valenciana, aportar algo al proyecto de España y trabajar. Estoy mucho más ilusionado que en cualquier momento de las etapas que he vivido», ha manifestado Camps, quien ha recordado a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, «extraordinaria compañera, alcaldesa y persona a la que todavía el PP tiene que darle el reconocimiento definitivo y absoluto».

Camps ha resaltado que ve «mejor» el futuro y ha afirmado que «hay partido, discurso, Comunidad Valenciana y España para rato». «Para eso estamos aquí nosotros», ha destacado, al tiempo que ha puesto en valor la participación en este evento de exalcaldes «populares» y militantes.

«EL FUTURO TIENE QUE SER MEJOR»

El expresidente ha aseverado que «reconoce el trabajo de estos últimos 30 años de Gobiernos del PP, defiende a la actual Administración autonómica y a las municipales del PP, pero piensa todos los días en que el futuro tiene que ser mucho mejor».

En este sentido, ha precisado que «no hay nostalgia, hay compromiso y sueño para el futuro». A su juicio, el PPCV «necesita más fuerza, vitalidad, presencia, carácter, potencia, un discurso menos complejo y más ganas de trabajar todos los días por el presente y el futuro de esta tierra». «No quiero un PP dormido. No nos lo merecemos ni los valencianos ni los militantes ni los simpatizantes. Mi partido no puede estar en absoluto despegado de la realidad», ha remarcado.

«Tuve la fortuna de ser vuestro presidente del PP y de la Generalitat, y de estar todos los días con vosotros en la calle y hacer posible en muchos municipios cosas que pedían los alcaldes», ha apuntado, al tiempo que se ha cuestionado que «si antes estas cosas salían por qué ahora no».

Asimismo, ha señalado que «mientras el partido no reconozca las grandes cosas que hizo el PP en estos 30 años de gobiernos, no está preparado para pedirle a la gente que vuelva a tener confianza». «Y como nosotros también somos partido, hoy hemos venido a reconoceros a todos el esfuerzo y el trabajo extraordinario que se hizo durante toda nuestra vida», ha recalcado.

«Fui presidente de la Generalitat y fui presidente del partido. Le dediqué muchísimo tiempo al Partido Popular porque es el bien supremo sobre el que se asienta el Gobierno, sobre el que se asientan las expectativas de todos los valencianos. Por eso hoy aquí, que nadie se confunda, estamos hablando del Partido Popular de la Comunidad Valenciana», ha incidido.

Y ha añadido: «Por cierto, estamos todos, faltan los cargos públicos y también les invitamos a que vengan a los cargos públicos del PP cuando quieran, porque las puertas de esta casa están abiertas a los simpatizantes y a los cargos públicos, a todos».

«LA RESPONSABILIDAD FUE DE SÁNCHEZ»

Respecto a la dana del pasado 29 de octubre, ha subrayado que «la responsabilidad absoluta fue de Pedro Sánchez y del Gobierno de España». «Quien tiene competencia exclusiva, tiene responsabilidad absoluta», ha remarcado, al tiempo que ha defendido que la administración autonómica «tendría que haber sido coordinada por el Gobierno de España desde el minuto uno».

Camps ha destacado que se puso a disposición del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y que durante los días posteriores a la riada habló con la vicepresidenta primera y consejera de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

Igualmente, ha aseverado que «obviamente» apoya al Consell para que «haga lo que tiene que hacer, que es la reconstrucción».

Preguntado por «qué pasa si Génova no convoca al Congreso previsto para julio», ha indicado que «eso depende de Génova». Asimismo, respecto a si va a hablar con Feijoo en los próximos días, ha señalado que «eso depende del presidente del partido».

«ES POSIBLE CAMBIAR EL PARTIDO»

Por su parte, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo ha afirmado que si Camps se presenta para liderar el PPCV «el primer voto que va a tener, desde luego, es el mío».

El exalcalde de Genovés Emilio Llopis ha afirmado que el PPCV «es el que más sentido tiene de pertenencia a esta tierra valenciana»: «Comprendemos tradiciones, valores, ilusiones de la gente».

Asimismo, el exvicepresidente de la Diputación de Castellón Vicent Aparici ha aseverado que «solo el PP conseguirá hacer lo que hizo Camps» en la provincia de Valencia.