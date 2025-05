Sánchez señala a las nucleares y a Corredor al comparecer en el Congreso por el corte eléctrico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en el Congreso JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

La hora y media de comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para rendir cuentas por el apagón del 28 de abril arrojó poca luz sobre lo sucedido. El presidente del Gobierno resaltó que «los ciudadanos estuvieron a la altura», dio las gracias y después se centró en eximir del corte eléctrico a las energías renovables y en defender el modelo de transición energética basado en ellas, frente al de la derecha, a la que ve «irresponsable» por ligar la interrupción del suministro con estas fuentes alternativas y por promover las nucleares.

España sigue a oscuras diez días después Francisco Espiñeira

Sánchez tuvo que escuchar a sus socios de la investidura —que relacionaron el cero energético con la privatización de las eléctricas— lamentarse por la falta de información sobre lo sucedido, y acabó admitiendo que el Gobierno va a «asumir y exigir responsabilidades políticas» cuando concluya la investigación. Primero hay que «llegar al fondo del asunto» y «los técnicos necesitan tiempo», se escudó. Los procesos exigen examinar los 756 millones de datos que transmitieron 4.200 plantas del sistema eléctrico entre las 12.15 y las 12.35 horas, argumentó.

El jefe del Gobierno no citó por su nombre ni a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aegesen, ni a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, pero no hay duda de que eran las señaladas. Tampoco las mentó Alberto Núñez Feijoo, quien acusó al socialista de llevar a España «al caos generalizado» y de «no ofrecer una explicación clara», pese a que «han pasado diez días», por lo que pidió su dimisión, y la de «toda la cúpula del Ministerio de Transición Ecológica, por su fanatismo. Y, por descontado, también la de la presidenta de Red Eléctrica».

«El partido del Ventorro»

«Todo el mundo hablando de ataque ruso y resulta que para desestabilizar a este país tan solo hace falta una exministra de Zapatero recolocada por usted en la dirección de Red Eléctrica», incidió el popular. «La cuarta economía del euro no va a tolerar que lo ocurrido se salde sin dimisiones», redundó. Feijoo acusó a Sánchez de «victimizarse» y recordó que cinco personas murieron por los efectos del apagón. El presidente del Gobierno, que habló del «partido del Ventorro», le reprochó que reclame dimisiones cuando Mazón no cesó por la dana, y que haya insinuado que el apagón fue intencionado para tapar la imputación de su hermano, David Sánchez. «El único español que recibió con alivio el apagón», había señalado el líder del PP. «Nunca llegará a ser presidente del Gobierno porque no sabe», le espetó el socialista. Feijoo solicitó una auditoría internacional y una comisión de investigación en el Senado para saber qué pasó el 28 de abril «cuando a España se le fundieron los plomos».

Del cero energético, el presidente del Gobierno explicó que «no hay evidencias» para « atribuir el apagón a un exceso de renovables o a la falta de centrales nucleares». Ese día, señaló, «el sistema estaba operando con niveles de renovables inferiores» a otras jornadas. Y consideró «irresponsable» «y una gigante manipulación» mezclar lo sucedido con un debate sobre la energía atómica. «Este Gobierno apoya las energías limpias, no por ideología o por oscuros intereses económicos, lo hace porque sabe que el futuro energético de España o es verde o no será», recalcó, y arremetió contra las nucleares. «No son una solución efectiva, pues el 28 de abril tuvieron que pararse para evitar el sobrecalentamiento de los núcleos, y tampoco contribuyeron a la reactivación del suministro». «Fueron las centrales de ciclo combinado y las interconexiones con Francia y con Marruecos y las presas hidroeléctricas las que permitieron la pronta recuperación», enfatizó.

«No va de renovables o nucleares, va de renovables y nucleares», le replicó Feijoo, quien defendió un «mix energético equilibrado». Sánchez aseguró que la prórroga de la vida de las nucleares la tienen que proponer y pagar los presidentes «ultrarricos» de las energéticas y recordó que ninguna pidió posponer el cierre.

Intervención en el sector

Sumar, Podemos, ERC, Bildu y el BNG reclamaron que el Estado se haga con el 100 % de Red Eléctrica e intervenga el sector energético para garantizar el suministro, de lo que se desmarcó Maribel Vaquero (PNV) asegurando que «lo público per se no es sinónimo de eficiencia». Los socios reprocharon al presidente haber tardado «una eternidad» en dirigirse al país aquel lunes, en palabras de Rufián (ERC). La gente no necesitaba saber entonces las causas, sino qué hacer, enfatizó. Verónica Martínez (Sumar) le echó un capote a Sánchez al recordar que «Mazón estuvo desaparecido horas durante la dana» y él no. La intervención más dura fue la de Ione Belarra (Podemos). Calificó de «bochorno insoportable» que Sánchez, a quien llamó «cobarde», no explicase las causas y lo instó a obligar a las eléctricas a pagar los costes del apagón. Néstor Rego (BNG), quien también defendió que se nacionalicen las grandes eléctricas, admitió que esperaban más información. «No ha dado un solo dato nuevo», reprochó Miriam Nogueras ( Junts) y le afeó a Sánchez su defensa de las renovables cuando mantiene un impuesto sobre el valor de la producción que pagan todos los generadores de electricidad.