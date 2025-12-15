Grietas cada vez más grandes y alto riesgo de otro derrumbe en el acantilado de Valdoviño

Ana F. Cuba VALDOVIÑO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Grietas en el acantilado de Campelo, en Valdoviño.
Grietas en el acantilado de Campelo, en Valdoviño. KIKO DELGADO

Las enormes paredes verticales tienen más de 70 millones de años, y están formadas por rocas del interior de la Tierra con una antigüedad de 350 millones de años

16 dic 2025 . Actualizado a las 09:14 h.

En apenas una semana desde que el acantilado se vino abajo en Campelo (Valdoviño), las grietas que ya se observaban en el terreno se han ido agrandando y el riesgo de un nuevo desprendimiento crece. «Xa

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete