El técnico que envió la alerta de la dana de Valencia señala a la exconsejera Salomé Pradas

Más piedras en el tejado del Gobierno de la Generalitat valenciana con respecto a su responsabilidad sobre la dana. Durante la sesión del juicio de ayer sobre la catástrofe, el técnico que envió la alerta por el temporal señaló que la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, insistió en que cualquier notificación que se enviase a la ciudadanía debía contar con su previo visto bueno, y que esto ralentizó el proceso de entrega de información.

El testigo, que declaró en el Juzgado número 3 de Catarroja, aseguró durante su toma de testimonio que se tardó una hora desde que se elaboró el primer mensaje —sobre el posible desbordamiento de la presa de Forata— hasta que se envió por la intervención de Pradas. Asimismo, un segundo mensaje fue enviado por la noche. El técnico certificó ante la jueza que investiga la gestión de la dana que el proceso no debió de llevar más de 20 minutos.

Además, indicó que el CoordCom, el servicio de comunicación de distintas agencias para casos de emergencias, no tenía acceso a los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que debía controlar el caudal de los barrancos, y que estos a su vez no se podían comunicar a Jorge Suárez, el subdirector de Emergencias de la Generalitat, que estaba reunido con el Cecopi. De hecho, según declaró, no tenía constancia siquiera de si había comunicación entre CoordCom y el comité de emergencias. Es decir, todo el sistema de intercambio de información entre el Gobierno y las agencias gestoras de crisis estaba «desconectado».

El trabajador del servicio de comunicaciones, además, indagó en que el volumen de trabajo ese día «era extraordinario porque atendemos no solo las cartas de CordCom, sino también las llamadas telefónicas, comunicaciones por radio», por lo que era también más difícil coordinar los avisos si dependían de la previa aprobación de la exconsejera.

Ayudas abonadas

La dana no solo dejó 228 muertos en la Comunidad Valenciana, sino también un importante destrozo en el tejido económico de la autonomía, que ha ido a cuentagotas desde que el Gobierno central decretara destinar ayudas a los damnificados.

En una rueda de prensa, la delegada del Ejecutivo en la región, Pilar Bernabé, aseguró que de los 16.600 millones de euros destinados a reparaciones para los afectados, se han abonado ya más de 5.000 millones, y presumió de que es «once veces más» de lo que ha conseguido abonar el equipo del presidente Carlos Mazón. Los destinatarios de los fondos, según apuntó, fueron «familias y personas afectadas».