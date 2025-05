Marlaska desactiva la emergencia nacional en Madrid y Extremadura

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. JESÚS HELLÍN / EUROPAPRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó ayer sin efecto la declaración de emergencia de interés nacional que permanecía en vigor para las comunidades de Extremadura y Madrid, al certificar sus respectivos gobiernos autonómicos «el normal y correcto funcionamiento de todos los servicios públicos en sus territorios, incluidos los de respuesta a las emergencias de protección civil».

En un comunicado, Interior explicó que a lo largo de la mañana los ejecutivos regionales de Extremadura y Madrid facilitaron por escrito esta información al ministerio, situación que confirmaron después el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid en una reunión del Comité de Coordinación de la emergencia de interés nacional que, a última hora de la mañana, presidió Grande-Marlaska.

Ambos departamentos también confirmaron en sendos escritos remitidos al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior el normal funcionamiento de sus servicios públicos y la plena operatividad de sus mecanismos de respuesta a las emergencias de protección civil.

«En base a esta información, el Ministerio del Interior infiere que no se dan las circunstancias para mantener el nivel 3 de emergencia en materia de protección civil en el ámbito territorial de estas dos comunidades autónomas», explica el comunicado, que al mismo tiempo detalla que Grande-Marlaska dictó una orden ministerial que deja sin efecto la declaración de emergencia de interés nacional adoptada el pasado 28 de abril a petición de, entre otras, las comunidades de Extremadura y Madrid por el apagón eléctrico.

El PSOE de Madrid había pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que explicara los motivos por los que no quería desescalar el nivel 3 de emergencia. «El show y el estado de emergencia no son compatibles», subrayaron los socialistas madrileños. La Comunidad de Madrid había asegurado que le correspondía al Ministerio de Interior cesar la declaración de emergencia nacional tras el apagón e informó de que ya no se detectaba ninguna incidencia en la región.