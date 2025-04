El PP no apoyará el plan de Sánchez frente a los aranceles de Trump «sin un cambio de rumbo»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la clausura del congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en Valencia. Eduardo Manzana | EUROPAPRESS

Los populares rompieron la baraja. Su vicesecretario de economía, Juan Bravo, anunció que da por concluidas las negociaciones con el Ejecutivo sobre el real decreto ley para hacer frente al impacto de los aranceles de la Administración Trump que se debatirá dentro de una semana en el Congreso.

«Nos vamos peor que entramos puesto que no hay aceptación de las propuestas del PP», aseguró tras reunirse con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. «Nosotros no hemos venido aquí a ser muleta del Gobierno sino que nuestro gran objetivo era ser capaces de trasladar al BOE las propuestas de los sectores», añadió el popular, quien censuró el «muro» al paquete de medidas que presentaron hace 23 días y que no ha sido incluido en el texto final, que recoge las mismas iniciativas aprobadas en el Consejo de Ministros el 8 de abril. «Sin un cambio de rumbo» no lo apoyarán, advirtió.

El plan de Génova para «mejorar» el de la Moncloa plantea eliminar el impuesto sobre el valor de la producción energética, un plan de infraestructuras hidráulicas y ampliar la vida útil de las nucleares. Esta última era su línea roja, reforzada tras el apagón.

Desde el Ejecutivo, acusaron al PP de hacer un planteamiento de máximos y lamentaron que «anteponga sus intereses electorales al apoyo que las empresas y trabajadores necesitan».