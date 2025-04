El alemán Weber, reelegido presidente de los populares europeos en Valencia

Friedrich Merz, presidente de la CDU alemana, Feijoo y el expresidente ucraniano Petró Poroshenko, en el Congreso del PP europeo en Valencia Eduardo Manzana | EUROPA PRESS

El congreso del Partido Popular Europeo (PPE) comenzó ayer en Valencia, pero devaluado. El histórico apagón que se produjo en España hizo que incluso se dudase de su celebración, pero los populares decidieron seguir adelante a pesar de las notables ausencias de una cita donde se reeligió, con el 90 % de los votos al alemán Manfred como presidente del PPE. Al líder del partido, Alberto Núñez Feijoo, no le gustaba que esta reunión se celebrase en Valencia, seis meses después de la dana que dejó 228 muertos y cuya gestión está en entredicho. Intentó que la cita se trasladase a Madrid, pero no lo logró. Sí consiguió, en cambio, esquivar un encuentro con el presidente Carlos Mazón y una fotografía que buscaba evitar. El presidente popular anuló su intervención inaugural en este Congreso y cedió el testigo a Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo. Feijoo, que seguía desde Madrid la crisis que provocó el mayor apagón europeo, si se desplazó por la tarde a Valencia, donde se reunió con el futuro canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), Friedrich Merz. También se vio con el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, un encuentro marcado por el apagón masivo que afectó a la Península y a Portugal. Carlos Mazón no estuvo tampoco en la inauguración. «Está centrado en cumplir con la prioridad absoluta que supone la emergencia provocada por el apagón eléctrico», informaron fuentes de la Generalitat, que señalaron que el presidente valenciano podría asistir hoy a este congreso después de se desactivase el nivel 3 de alerta en esta comunidad.

Fuertes medidas de seguridad

Protagonismo para la delegación de Ucrania en las intervenciones inaugurales con una triple participación: la del expresidente del país, Petro Poroshenko; la exprimera ministra y líder del Batkivshchyna, Yulia Timoshenko, y la del alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, quienes agradecieron la acogida del Partido Popular y la «fuerte solidaridad» de todos los primeros ministros, presidentes regionales y representantes de la formación que han ayudado a su país y, especialmente, en la acogida de los refugiados.

A pesar de las bajas, al XXVIII Congreso que el Partido Popular Europeo (PEE) asiste una nutrida representación de autoridades europeas, entre ellas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo que ha llevado a reforzar la seguridad en el recinto de la Feria Valencia con más de 900 agentes.

Apagón y dana

En el arranque de la jornada, el vicepresidente del Parlamento Europeo aseguró que España «se fue a negro» este lunes tras el apagón masivo que afectó a la Península y reclamó que el país «merece rigor» e «información veraz» sobre la causa de ese corte eléctrico. Críticas al Gobierno central y también veladas al Ejecutivo de Carlos Mazón. «Hemos de aprender de lo que ha pasado y mejorar. Valencia es Europa y Europa no le va a fallar», dijo Pons, valenciano de nacimiento. «Hace seis meses se nos rompió el alma y perdimos a muchos de nosotros en las inundaciones que muchos tenéis en vuestra cabeza y vuestro corazón», dijo antes de defender la necesidad de trabajar para ser «más ágiles» y que la ayuda llegue «desde el primer día».

Pons dijo que este no es un congreso más del PPE porque son «responsables» del futuro de la UE. «El futuro lo gestionamos nosotros y el éxito o el fracaso no se lo podremos atribuir a nadie más», señaló. Finalmente, se congratuló de la reelección de Manfred Weber como presidente del PPE y recalcó que al frente de la secretaría general de la formación le acompañará Dolors Montserrat, «una mujer excepcional» que «representa el alma del PP español».

Afectados por la dana se manifiestan a las puertas del recinto donde se celebra el congreso del PPE Kai Försterling | EFE

En el exterior del recinto ferial, una veintena de personas se concentraron para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana que provocó 228 fallecidos el 29 de octubre, así como para criticar que reciba el respaldo de los populares europeos. «No seáis cómplices», corearon, según recoge Europa Press.

228 razones para dimitir

A la protesta acudieron personas con carteles con frases como «Mazón, dimite. 228 razones», «Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia» «Asesinos» o «Justicia», acompañados de fotos de víctimas. También se recordó en las pancartas la hora en la que se envió el ES-Alert el 29 de octubre: «20.11 Ni oblit, ni perdó» (20:11 Ni olvido ni perdón). Los manifestantes instalaron además una lona con la frase «Mazón dimisión» y una foto de su cara boca abajo con el chaleco que portaba durante su asistencia al Cecopi.