Los guardias civiles insisten en la escasez de munición tras el giro del Ejecutivo

Las principales asociaciones de guardias civiles muestran su «preocupación» por el riesgo de desabastecimiento de munición tras la rescisión unilateral del contrato de compra de balas a una empresa israelí por parte del Gobierno, una partida que iba dirigida al instituto armado, mientras que fuentes del Ministerio de Interior dicen que el suministro está «garantizado».

El Ejecutivo decidió este jueves cancelar el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems por valor de 6,6 millones de euros y denegar a esta compañía el permiso de importación de este material a España por «razones de interés general».

En ese contexto, varias asociaciones del cuerpo consultadas por Efe transmiten su inquietud por el riesgo de que se pueda producir una escasez de munición y que ello pueda afectar a los agentes en algunos aspectos. Así lo traslada Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que confía en que «no se produzca un desabastecimiento que afecte a las unidades operativas» y que la decisión no repercuta en la realización de las prácticas de tiro, que son «fundamentales para la correcta formación de los guardias civiles». En la misma línea, la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) expresa su «profunda preocupación» por una decisión que califican «de enorme impacto operativo», ya que «podría afectar tanto a los ejercicios formativos como a los recursos disponibles para garantizar la seguridad pública».

Que nos pidan disparar poco

«El problema no es solo la munición que no llegará, sino lo que nos costará su ausencia. Hablamos de un gasto de seis millones de euros que, una vez más, no pagarán los responsables políticos, sino que saldrá de los medios asignados a los guardias civiles. Lo próximo será que nos pidan disparar poco, que sale caro», ha ironizado Daniel Fernández, portavoz nacional de IGC. Lo mismo opina la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (AESGC), que apunta que la anulación del contrato podría comprometer el suministro de balas para el instituto armado, una partida «imprescindible» para realizar ejercicios periódicos de tiro real.