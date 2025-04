Un alcalde del PSOE pide perdón por usar un refrán ofensivo sobre su pueblo: «En Noblejas, más putas que tejas»

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS

El histórico alcalde socialista del pueblo toledano de Noblejas, Agustín Jiménez, está en el punto de mira tras su intervención en un programa radiofónico, donde repitió un polémico refrán sobre la localidad de la que es regidor: «En Noblejas, más putas que tejas».

Jiménez iba paseando por la Gran Vía madrileña, cuando Manuel Burque, uno de los colaboradores del programa de la cadena Ser A vivir que son dos días, lo paró en su búsqueda de refranes típicos. El regidor de la localidad no dudó en difundir uno de su propio pueblo: «En Noblejas, más putas que tejas», dijo con orgullo. El humorista se quedó estupefacto y hasta le afeó sus palabras. «Uy, es muy localista y un poco feo», le dijo. Pero Jiménez atajó la polémica argumentando que era una voz autorizada para decirlo. «No, si yo soy el alcalde de Noblejas, y no me importa».

A él no. Pero no todos los vecinos lo tomaron con la misma ligereza. Algunos consideraron un despropósito que su regidor difundiese públicamente un dicho de mal gusto, cargado prejuicios sobre su pueblo. El PP, de hecho, ya ha pedido la dimisión del socialista, al tildar sus palabras de «machistas y fuera de lugar» y al considerar que evidencian la «deriva absolutamente impensable» del cargo electo. «No tiene respeto ni por las mujeres ni por las vecinas de su propio municipio», han denunciado.

Además, destacan sobre que, incluso al ser amonestado por el periodista tras decir el refrán, «él insistía en lo jocoso de su comentario y restándole importancia», lo que interpretan desde las filas populares como que piensa «así de las mujeres y de las ciudadanas a las que representa».

En efecto, en su entrevista, el regidor, que lleva ya 42 años en el cargo, justificó que se trataba de «un refrán del siglo XVIII», mientras desde el estudio, Javier del Pino aludía a la necesidad de erradicar ese dicho por sus connotaciones machistas.

El alcalde pide perdón

Jiménez no tardó en responder a la polémica, llamando «oportunistas» a los populares, pero también aprovechó para pedir perdón a través de un comunicado a todas las personas que se pudieran haber sentido «contrariadas, molestas, o incómodas» con la situación generada por sus palabras. Considera que su participación en el programa de radio, del que especifica que tiene una «marcada línea cómica», ha servido «para impulsar un ejercicio de desprestigio hacia Noblejas, fundamentalmente, y hacia las mujeres de nuestro pueblo», algo que lamenta profundamente.

Insiste en que respondió «de forma natural con una frase conocida» por todos los vecinos de la localidad y que, aunque admite que ningún ciudadano se siente orgulloso de ella, se trata de un refrán comentado habitualmente en ámbitos familiares y usado incluso en textos, como una carta enviada a Camilo José Cela.

Recalca, en todo caso, que nunca tuvo la intención de insultar a las mujeres o aplicarles ese calificativo a las vecinas actuales, «como interesadamente se ha querido presentar».

Por otra parte, el regidor defiende la incansable labor que su gobierno ha hecho en las «políticas de igualdad y en defensa de las mujeres del municipio». Asegura que nadie ha luchado tanto por las mujeres de su pueblo como el PSOE.