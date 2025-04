Robles recuerda a Sumar y al PP que la política de defensa la marca Sánchez

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una sesión de control al Gobierno. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El incremento del gasto en defensa comprometido por el Gobierno para acercarse cuanto antes al 2 % del PIB en gasto militar enfrenta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con sus socios de Sumar en el Ejecutivo. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un crédito de 2.000 millones de euros para el gasto en defensa que era un compromiso ya adquirido en el 2024, y que por tanto no computa para acercarse a ese porcentaje mínimo comprometido con la OTAN. Y lo hizo a pesar de las objeciones planteadas por los ministros de Sumar en el Gobierno, que finalmente acabaron aceptando la decisión enmarcando esas diferencias «sanas» en las disputas habituales en el seno de la coalición.

Este miércoles, Margarita Robles tuvo que echar mano del secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros para evitar contestar a las críticas del PP por esas diferencias con Sumar por el incremento del gasto en defensa. Fue durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que la diputada del PP Sofía Cedo reprochó a Robles que el Consejo de Ministros parece «el camarote de los hermanos Marx» . La diputada popular criticó también a la ministra que «comparta» Gobierno con fuerzas políticas que «rechazan» a las Fuerzas Armadas en virtud de lo que consideró un «pacifismo falsario».

Cedo preguntó directamente a Robles si el Ejecutivo en pleno conoce los acuerdos a los que llega el Gobierno con sus aliados internacionales en materia de defensa. Y la ministra recordó en su respuesta que la ley establece que la política en esta materia la dirige el jefe del Gobierno.

Es una ministra «débil»

Sobre los socios del Gobierno como EH Bildu, Cedo dijo que «les horroriza hablar de armas, pero llevan en sus listas a los que no dudaron ni un segundo en utilizarlas contra los españoles que no pensaban como ellos». «Tienen al enemigo en el Gobierno y en este hemiciclo», dijo.

En su respuesta, Robles recordó a la diputada del PP que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas por ley y, por tanto, se negó a cometer lo que consideró que sería un delito si contestase a su pregunta. «Por favor, no me pregunte usted lo que se debate en el Consejo de Ministros porque es secreto y yo voy a cumplir con mi obligación, como cumplo con mi obligación de ser ministra de Defensa», dijo Robles. De esta forma, evitaba airear en público las diferencias del PSOE con Sumar en lo que afecta al compromiso de alcanzar el 2 % del PIB en el gasto en defensa antes del año 2029, que era la fecha comprometida en un principio.

«Es usted la ministra de Defensa de un Gobierno débil, de un Gobierno dividido, que no tiene mayorías y que no tiene posición en cuanto a seguridad nacional», le dijo también el portavoz del PP Miguel Tellado, quien lamentó que el Ejecutivo no tenga el plan que exige Europa en estos momentos.

La ministra contestó también a otra pregunta del portavoz adjunto del PP en la Comisión de Defensa del Congreso, Carlos Rojas, que le recordó que España está a la cola de la OTAN en gasto militar. Como respuesta, Robles proclamó su «orgullo» por el esfuerzo inversor que está haciendo el Gobierno en materia de defensa.