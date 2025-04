Registrada la demanda de conciliación del rey emérito contra Revilla

Miguel Ángel Revilla Celia Agüero Pereda | EFE

La oficina del Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Santander registró este viernes la demanda de acto de conciliación presentada por la representación legal del rey emérito Juan Carlos I contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. La demanda ha sido repartida de manera aleatoria según las normas de los juzgados de Santander y ha correspondido al Juzgado de Primera Instancia número 13 de la capital cántabra.

Una vez que el asunto llegue al órgano judicial, este tendrá que resolver sobre su admisión y, en su caso, señalar un día para celebrar el acto de conciliación solicitado por la abogada del rey emérito, la letrada Guadalupe Sánchez, que también se encarga de las acciones civiles emprendidas por Alberto González Amador —el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—.

El escrito de la demanda de conciliación de Juan Carlos I contra Revilla, para efectuarle una reclamación de 50.000 euros por manifestaciones «injuriosas» en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025, llegó a los tribunales cántabros el pasado martes, 1 de abril. Su registro se produjo este viernes debido a que la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia ha generado una entrada extraordinaria de demandas civiles, del orden de 500 cada día.

Revilla de la gracias

Revilla dio las gracias este viernes a quienes le han trasladado su apoyo desde que se dio a conocer la demanda interpuesta contra él por el rey emérito, así como a quienes se han ofrecido incluso a ayudar a pagar los 50.000 euros que este le reclama si finalmente es condenado. Un gesto que agradece «muchísimo», pero que no va a aceptar, pues prefiere que ese dinero salga de su bolsillo, tal y como dio a entender en un mensaje publicado este viernes en sus redes sociales.

«Lo agradezco muchísimo, pero no lo puedo aceptar; si tengo que pagar, lo haré con mis propios recursos. A fin de cuentas, si he tenido un exceso verbal, no tiene porqué asumirlo nadie más», sentenció en su mensaje el expresidente de Cantabria.