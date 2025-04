Génova busca ganar terreno político a Vox con la crisis de los aranceles

El presidente del PP Alberto Núñez Feijoo, atiende a los medios antes de un desayuno informativo. JAVIER LIZÓN / EFE

La crisis sobrevenida por la política arancelaria de Donad Trump ha provocado un nítido distanciamiento del PP respecto a Vox, al que acusa de falta de patriotismo por no defender los intereses del campo y la industria española al no oponerse abiertamente al castigo fiscal a España y al resto del mundo impuesto por el presidente norteamericano. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondió este viernes a las acusaciones del partido de Santiago Abascal, que ha afirmado que el PP es el principal responsable de los aranceles impuestos por Trump por ir de la mano del Gobierno de Sánchez, afirmando que no cree que «haya ni un solo español que pueda creerse que la culpa de todo esto la tiene el PP», después de haber visto «lo que significan los aranceles, cómo se promueven y quién los impulsa y ver que son generales para todos los países».

Falso patriotismo

«Creo que es el momento de que algunos piensen lo que es patriotismo. Y patriotismo es defender los intereses de España y de los españoles por encima de cualquier otra cuestión, y eso es lo que hace el PP y lo que vamos a hacer, y nos da igual lo que digan otros partidos, pues el compromiso del presidente Feijoo es con España y con los españoles», señaló en clara referencia a Vox.

Génova ve en el nuevo escenario internacional abierto por Trump la oportunidad de marcar distancias con Santiago Abascal, que sigue defendiendo al político norteamericano. Consideran en Génova que ese apoyo a Trump puede pasar factura a Vox cuando los españoles comprueben el daño que infligirán a la economía las medidas adoptadas unilateralmente por el presidente de Estados Unidos. Y, en ese escenario, se considera que puede haber un deslizamiento de votantes de Vox que pasen a apoyar al PP, descontentos por la falta de reacción de los de Abascal ante la Administración de Estados Unidos.

La fundación FAES, dirigida por el expresidente del Gobierno José María Aznar cargó también duramente contra Vox por «aplaudir con ganas» el «tarifazo» que, a su juicio, suponen los aranceles que plantea Trump. «Asombra ver a ciertos libertarios, muy patriotas» y «muy despistados aplaudiendo con ganas un tarifazo brutalmente lesivo para los intereses de España», asegura FAES en un informe.

Vox, al contrario, ha distribuido entre sus cargos un argumentario para que se desmarquen de los aranceles, pero sin criticar a Trump, y carguen contra las instituciones europeas, que «han aprobado leyes delirantes».