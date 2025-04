Feijoo: «Hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno que en el ámbito de la educación superior»

EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez abrió ayer el melón del sistema público frente al privado en la educación, al apostar por endurecer los requisitos para crear universidades privadas para evitar los «chiringuitos educativos». La respuesta desde el PP llegó este martes, en un desayuno informativo organizado por La Razón. En este acto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha criticado las palabras del presidente del Ejecutivo y cuestionado que hable de chiringuitos educativos. «Yo creo que hay bastantes más en el Gobierno de Sánchez que en el ámbito de la educación superior», afirmó.

Feijoo animó a analizar la estructura del Gobierno de España, viendo las secretarías, subsecretarías, direcciones generales, organismos autónomos o entes públicos porque, a su juicio, ahí hay «decenas de chiringuitos» del Ejecutivo. En este sentido, el presidente del PP ha asegurado que él solo tiene respeto por las universidades privadas y recordó que algunas de ellas están entre los centros educativos más valorados. «Es verdad que no conozco con intensidad tanto las universidades privadas como el señor Sánchez porque yo he estudiado en una universidad pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente. Pero eso es un problema del señor Sánchez, no es un problema mío», dijo.

«Algunas no cumplen la calidad mínima exigible», dice Morant

Este martes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant ha ido más allá que Sánchez y ha acusado a las comunidades de Madrid y Andalucía de dar el visto bueno a la creación de nuevas universidades privadas «que no cumplen con la calidad mínima exigible», al tiempo que «asfixian» a la universidad pública.

En una entrevista en Telecinco recogida por Efe Morant ha hablado de la reforma del real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios que este martes tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros.

El Gobierno endurece los criterios para crear universidades privadas, que deberán tener al menos 4.500 estudiantes La Voz

La ministra ha denunciado que algunas comunidades, como la andaluza o la madrileña, «están saltándose los informes desfavorables» del Consejo de Política Universitaria «que dicen que esas universidades no tienen suficiente calidad», y ha señalado directamente a los centros privados de nueva creación «que están pasando con criterio desfavorable de calidad».

«El sistema tiene que garantizar que el título que a usted le han pagado sus padres o que se ha pagado usted en una universidad privada tiene la calidad suficiente y es homologable con el resto. Y a día de hoy en este país no está garantizado porque las comunidades autónomas están saltándose los informes desfavorables que dicen que esas universidades no tienen suficiente calidad», ha señalado.

Morant ha puesto el foco en la comunidad de Andalucía y «muy destacadamente» en la de Madrid, donde «se asfixia» y «se recorta» a la universidad pública. «Las universidades públicas madrileñas están al borde de la quiebra, al borde de cerrar. No pueden ofrecer los cursos, másteres o titulaciones que deberían, mientras ya multiplican por dos el número de universidades privadas», ha dicho. A su juicio, se trata de comunidades que tienen un modelo ideológico de privatización, igual que ha ocurrido con la sanidad, y ha lamentado que uno de cada dos profesores de la universidad pública tiene un contrato precario y temporal. «Se precariza el sistema público y con esa excusa al final lo que se hace es privatizar», ha advertido.

La ministra ha explicado que desde los años ochenta hasta ahora se ha doblado el número de estudiantes universitarios. En este curso hay más universitarios que nunca en la historia de España, pero en la última década solo han aumentado un 2 % las plazas públicas, mientras que en las privadas el incremento ha sido del 100 %. Además, ha recordado que en los últimos 25 años no se ha creado ninguna universidad pública pero se han creado 26 universidades privadas.

Desde el Gobierno madrileño se ha respondido a las críticas de Morant. «El presidente del Gobierno trata de ocultar todos los casos de corrupción que le están afectando, toda esa falta de gestión tan importante que tiene con un caos migratorio, con un Gobierno que no es capaz de sacar los presupuestos generales del estado y que está rehén de un prófugo de la justicia», afirmó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Sumar pide a Sánchez blindar en la Constitución la financiación de la universidad pública

Sumar ha instado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ir más a allá en sus críticas a la universidad privada y ha abogado por un blindaje constitucional de la financiación universitaria pública hasta alcanzar el 1,3 % del PIB y un sistema de becas que permita a cualquier joven estudiar con plena dedicación.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha compartido la preocupación de Sánchez por la «proliferación» de universidades privadas que «en demasiadas ocasiones» no garantizan la calidad educativa y terminan siendo «solo negocios que mercantilizan» el derecho básico a la educación. Por eso, ha explicado, Sumar propuso a principios de este año una moratoria de 10 años en la apertura de nuevas universidades privadas al entender que «frenar este crecimiento descontrolado es imprescindible» para proteger el sistema público.

En su opinión, no obstante, «no basta con frenar lo privado» sino que «hay que reforzar» la universidad pública, para lo que plantea blindar su financiación en la Constitución hasta llegar al 1,3 % del PIB. Junto a ello, ha reclamado un sistema de becas que permita a cualquier joven estudiar con plena dedicación «viva donde viva y tenga la renta que tenga».