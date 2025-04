Las claves del nuevo DNI digital que podrá llevarse en el móvil: ¿se podrá usar para viajar? ¿servirá para abrir una cuenta bancaria?

JOSE PARDO

En 1951, una mujer, residente en Valencia, tuvo en sus manos el primer Documento Nacional de Identidad en nuestro país. Por aquel entonces, llevaba en la parte superior del anverso el águila imperial y la bandera de España, además de dos espacios reservados a la fotografía y la huella dactilar. En el 2006 surgió el modelo electrónico —con un chip— y ahora se dan los primeros pasos para el nuevo formato digital, con la misma validez que el físico. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto para la expedición del DNI digital, que podrá llevarse en una aplicación móvil.

La app se llamará MiDNI, y permitirá acceder al documento en versión digital. Estará conectada con el sistema centralizado de expedición del documento, que garantiza la autenticidad de los datos mostrados en tiempo real y certifica que están actualizados y son válidos en el momento de la verificación. Se trata de un proyecto en el que venía trabajando el Ministerio del Interior desde la legislatura pasada y que ha llegado ahora al Consejo de Ministros. «España ingresa en el selecto grupo de países europeos que ya disponen de sistemas que permiten acreditar la identidad a través del teléfono móvil», ha explicado el propio ministro, Fernando Grande-Marlaska.

¿Sustituye al DNI físico?

La versión digital —que incorpora un código QR firmado electrónicamente por la policía— tendrá la misma validez que el formato físico y la misma «eficacia jurídica», según ha explicado Grande-Marlaska, aunque no lo sustituye. Es una réplica. Se trata de un primer paso que permitirá identificarse si no se lleva encima el carné.

¿Para qué puede utilizarse?

En una primera fase, este DNI digital se podrá utilizar en cualquier proceso de registro público o privado, siempre que sea presencial. Por ejemplo, será válido para abrir una cuenta bancaria, para alquilar un coche, para realizar el registro en un hotel o para acceder a un concierto, o cualquier otro recinto. También para realizar trámites —siempre que sean presenciales— con la Administración Pública. Como tiene la misma validez jurídica que el formato físico, puede utilizarse incluso para firmar una escritura ante notario. Los ciudadanos también podrán usarlo cuando los llamen a las urnas, para identificarse antes de votar, o para acreditarse ante los agentes, cuando así lo requieran.

¿Y para viajar?

Por ahora, el DNI en el móvil no servirá como documento de viaje electrónico para paso de fronteras o para acreditar la identidad en otros países. Tampoco será válido para realizar gestiones telemáticas en las que haya que identificarse. Es decir no valdrá para llevar a cabo ningún trámite por internet. Por ejemplo, no se podrá utilizar para realizar telemáticamente la declaración de la renta o para solicitar una beca por el mismo medio. Esto quedará para una segunda fase que dará comienzo, según Grande-Marlaska, en el 2026.

¿Cómo puede solicitarse?

Para acceder a la app MiDNI, disponible desde mañana tanto en iOS como en Android, es necesario registrarse previamente en la plataforma oficial de la Policía Nacional.

Para completar este proceso, es obligatorio disponer de un Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) con certificados digitales vigentes y contar con un lector de tarjetas, elementos esenciales para garantizar la autenticidad y seguridad de la identificación. En caso de no disponer de un lector de tarjetas, el registro también puede realizarse de manera presencial en las comisarías.