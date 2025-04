Un casero le pega un tiro en la cabeza en Sevilla a un inquilino que le debía dos meses de alquiler

Acceso del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde fue operada la víctima para sacar la bala de su cabeza. María José López | Europa Press

Un hombre 81 años ha sido detenido en San José de la Rinconada, municipio de la provincia de Sevilla, por presuntamente pegar un tiro a su inquilino, de unos 30, quien al parecer le debía dos meses de alquiler, según ha informado a la agencia EFE la Guardia Civil en las últimas horas.

Según amplía este martes Diario de Sevilla, los hechos que motivaron la detención se remontan al pasado 24 de febrero, cuando el casero se presentó en la vivienda con un arma de fuego causándole graves lesiones, pero no la muerte. La bala quedó alojada en el cráneo de la víctima y pudo ser extraída por cirujanos del Hospital Virgen Macarena de la capital andaluza. El agresor ha quedado en libertad provisional tras ser puesto a disposición del juzgado por este intento de asesinato.

«Semanas antes de que me pegara el tiro habíamos tenido una discusión. Yo había tenido un problema, me había quedado sin trabajo y no pude pagar el alquiler. Le pedí un margen de tiempo para poder pagar y, si no, yo me iba de allí porque no estábamos ni cómodos. Era un piso pequeño y pagábamos mucho», relató la víctima al medio sevillano, que prefirió ser solo identificado con las iniciales E. A.

Tal y como relató el inquilino, el ataque lo cogió por sorpresa: «Yo estaba sentado en la silla y caí hacia delante, sentí un zumbido fuerte, mucho frío en la cabeza y un porrazo en la espalda. Para coger equilibrio lancé las manos hacia atrás. Él venía para darme un segundo tiro. Caí con la suerte que le agarré en la mano que tenía la pistola. Hubo un forcejeo entre ambos, se cayó y, como pude, le quité la pistola y salí corriendo»