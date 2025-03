Sánchez apuesta por un ejército europeo y adelanta un plan nacional para impulsar la industria de la defensa

La Voz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de que la UE se dote de una verdadera política de seguridad y defensa, incluida la creación de un Ejército europeo, al tiempo que ha adelantado que el Ejecutivo anunciará antes de este verano un plan nacional para impulsar la industria de la seguridad y la defensa.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar la postura del Gobierno en el actual debate a nivel europeo para incrementar el gasto en defensa, Sánchez ha incidido en que «el cuánto y el cómo» se financia el gasto en defensa es solo una parte de la discusión y «lo verdaderamente importante» es «si invertimos juntos e invertimos mejor». El presidente ha insistido en que el «esfuerzo adicional en seguridad» no será en «detrimento del estado del bienestar» y se hará sin «tocar ni un céntimo de euro de gasto social ni medioambiental».

«Los europeos debemos pasar de poner en común nuestras políticas de seguridad y de defensa a desarrollar una política de seguridad y de defensa común con instrumentos de financiación únicos» como son las transferencias y las compras conjuntas, desarrollando «consorcios industriales panaeuropeos» y «aumentando la interoperabilidad de nuestros equipos», ha defendido.

Asimismo, ha añadido, «lo que debemos hacer es crear el ejército europeo». «Unas fuerzas armadas comunitarias, integradas por 27 países y guiadas por la misma bandera y por los mismos intereses», ha sostenido. Para Sánchez, «solo así nos convertiremos en una verdadera unión y garantizaremos una paz duradera en nuestra región».

Plan nacional antes de verano

En el plano nacional, el presidente del Gobierno ha adelantado que antes de verano se presentará un gran plan «para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas».

Este plan, ha explicado, «beberá de la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concentrará el grueso de la inversión adicional exigida para cumplir con nuestros socios europeos» y canalizará «programas de colaboración público-privada para crear un nuevo salto tecnológico e industrial en España».

La intención es, ha precisado, apostar por «la innovación, por el desarrollo de tecnologías de doble uso, para la creación de nuevas empresas y el escalado de PYMES y de start-ups locales». También se prestará atención, ha añadido, a «la formación y la mejora de nuestro capital humano, la protección de nuestras fronteras y la creación de infraestructuras resilientes».

«El objetivo de este plan es que España contribuya y al mismo tiempo se beneficie de este estímulo tecnológico e industrial para fortalecer el espacio europeo de la seguridad y la defensa» y lo haga «siendo fieles a nuestras prioridades y a nuestros principios, ha remarcado.

Sánchez anuncia un plan para sectores afectados por una posible guerra comercial con EE.UU.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo está preparando un plan de contingencia para ayudar a los sectores españoles que pudieran verse más afectados por una posible guerra comercial con Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado la actitud de la actual administración estadounidense encabezada por Donald Trump por los ataques a España y Europa y ha asegurado que ni una ni otra han hecho nada para merecerlos.

Bien al contrario, ha explicado que la balanza comercial de España con Estados Unidos es deficitaria y que el Gobierno ha sido uno de los que más ha defendido la presencia de empresas estadounidenses en Europa.

Por ello ha reclamado a la administración Trump que ante su intención de imponer nuevos aranceles, recapacite y dialogue con la Comisión Europea, que ha recordado que es quien centraliza todas las competencias de comercio de lo estados miembros.

«Que construya puentes, que detenga este sinsentido, porque si no lo hace, tendremos que responder y hacerlo con tres criterios: proporcionalidad, rapidez y unidad», ha añadido antes de advertir: «Europa es una potencia y responderá como una potencia».

Sánchez ha hecho hincapié en que Europa no quiere una guerra comercial, pero ha insistido en que, si hay que darla, está preparada. Ante esa posibilidad ha informado de que el Gobierno está negociando con el resto de los Veintisiete esa respuesta «proporcional, inteligente y unitaria».

Pero más allá de esa negociación comunitaria ha informado de que el Ejecutivo está diseñando también un plan de contingencia para ayudar en España a los sectores de la economía que puedan verse afectados por esa posible guerra comercial, aunque no ha aportado más detalles al respecto.

Feijoo durante su intervención en el pleno del Congreso de este miércoles Javier Lizón | EFE

Feijoo reta a Sánchez a presentar ya unos Presupuestos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que comparezca ante el Pleno del Congreso para no contar «nada» sobre el gasto en Defensa y le ha retado a presentar ya unos Presupuestos Generales del Estado porque «es el primer punto de cualquier plan de Defensa». Además, le ha avisado que el Partido Popular no será su «socio auxiliar cuando los demás le fallen».

En debate en el Pleno del Congreso sobre el gasto en Defensa, Feijoo ha asegurado que «el Pedro Sánchez del 2017 le estaría pidiendo la dimisión» por no tener cuentas públicas y «en este caso tendría razón», ha añadido. «Y ni Presupuestos ni Debate del estado de la nación. ¡Menudo desastre!», ha proclamado.

Feijoo ha asegurado que el jefe del Ejecutivo «no puede marcharse» hoy del Congreso sin «aclarar si va a aprobar los Presupuestos». «Este es el primer punto de cualquier plan de defensa. Pretender que veamos normal afrontar este contexto con Presupuestos caducados de una mayoría que ya no existe y de una legislatura que ya no existe es de aurora boreal», ha aseverado.

De la misma manera, el jefe de la oposición le ha solicitado la convocatoria de un Debate sobre el estado de la Nación «a la mayor brevedad» porque va a cumplir «siete años de presidente y ha celebrado uno».

«Mientras no haga ninguna de estas dos cosas -presentar Presupuestos y el debate de la Nación- seguirá siendo presidente, pero de la nada, de una legislatura absurda y vacía», ha afirmado Feijoo, que ha emplazado a Sánchez a dar información precisa y detallada sobre cómo va a aumentar el gasto militar y en qué plazos.

A su juicio, el PP no es el «escollo» para un pacto de Estado de defensa en España sino que el problema es el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y el propio Sánchez. «No tiene una propuesta seria y limpia. No tiene presupuesto. No tiene mayoría. Es que no tiene nada», ha espetado a Sánchez.

Según el líder del PP, en esa tesitura el presidente del Gobierno va a tener que elegir si se somete a las Cortes o se somete a las urnas, dado que, a su entender, «son las dos únicas salidas dignas que hay». Sin embargo, ha pronosticado que, «como son las únicas dos salidas dignas que hay», Sánchez «no escogerá ninguna».