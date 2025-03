«No se puede dar voz a los asesinos», dice Ruth Ortiz sobre el libro de Bretón

Salas

Ruth Ortiz madre de los pequeños Ruth y José, asesinados por su padre en octubre del 2011, ha logrado una victoria parcial. Hoy mostraba su satisfacción en un comunicado público tras lograr que Anagrama suspendiera temporalmente la distribución del libro El odio, escrito por el periodista y escritor Luisgé Martín, en donde José Bretón reconoce por primera vez el brutal doble crimen. «No podemos de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos» para que «puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas», argumentó.

Ruth Ortiz lleva años viviendo un calvario. «Igual que un buen padre, un buen hombre nunca asesinaría a un hijo. Un buen padre tampoco arrancaría a un niño, a una niña, de los brazos de su madre». Esta frase forma parte de una carta que remitió al programa Al margen de la ley, de RNE en septiembre del pasado año, cuando se cumplían 13 años de un brutal asesinato vicario, el que realizó su marido, José Bretón, al matar a sus dos hijos, Ruth y Gabriel, que en el 2011 tenían solo dos y seis años de edad. Bretón quería vengarse de Ruth y eligió la forma más dolorosa para hacerlo. Acabar con la vida de los menores y quemar sus cuerpos en una hoguera.

El asesino diseñó un plan. Inicialmente explicó que sus hijos habían desaparecido en un parque en Córdoba mientras jugaban. Lo dijo en octubre, un mes después de que su mujer le pidiese el divorcio. Llevaba ya tiempo diseñando su brutal estrategia. Recogió a los niños, les suministró un cóctel mortal de tranquilizantes, y los llevó a una finca propiedad de su padres, donde ya guardaba madera y casi trescientos litros de combustible para deshacerse de los cadáveres.

José Bretón tardaría años en reconocer el crimen, después de que fuese condenado a 40 años de prisión por asesinar de una manera fría y por venganza a Ruth y José. La primera vez fue en el 2017, de forma privada, en el penal donde está ingresado. La segunda en un libro El odio (Anagrama), que tenía previsto salir a la venta el próximo 26 de marzo. Su difusión está ahora suspendida, después de que el equipo jurídico de Ruth Ortiz enviase un burofax a la editorial con en el que advierte de la ilegalidad de su publicación, a la espera de lo que decida definitivamente la Justicia.

«Tenían que morir sin sufrimiento y que los cuerpos no se pudieran encontrar», contó Bretón al escritor en uno de los encuentros que mantuvieron en la cárcel. «Sin cadáveres no hay crimen, eso está en cualquier novela policíaca. Tenía los medicamentos y la leña en la finca, solo tuve que comprar el combustible», confesó. «Disolví las pastillas machacadas en agua con azúcar y se la di para que bebieran». «Antes de poner los cuerpos en el fuego comprobé que no respiraban, estaban ya muertos». «No se enteraron de lo que iba a pasar. Confiaron en mí. No hubo miedo, ni dolor, ni ningún tipo de sufrimiento». Todos estos testimonios están recogidos en el libro ahora paralizado por la editorial Anagrama.

Ortiz denunció ante la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Córdoba que la ficción supone una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores muertos. La editorial, por su parte, engloba el texto en el género de no ficción y lo presenta como «una perturbadora y excelente exploración de la mente de un asesino y de los motivos que lo llevaron a cometer un crimen tan real como atroz: acabar con la vida de sus hijos».

Recomponer la vida

«El dolor por la pérdida, por el asesinato de forma tan cruel, de mis hijos, es sin duda lo peor que he pasado, y pasaré, en esta vida, y en siete vidas que llegara a vivir. Nada de lo que me quede por vivir, por pasar, lo va a superar en dolor, en sufrimiento. Considero un verdadero milagro que algunas madres lleguemos a recomponernos un poco y volver a llevar una vida medianamente normal», reconocía Ortiz en el 2024 en RNE, meses antes de que los detalles escabrosos del asesinato de sus dos hijos se publicasen en el avance del contenido del libro de Martín, que durante más de tres años estuvo en contacto con José Bretón. Son testimonios que provocaron en Ortiz, «un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos», según recoge la denuncia presentada ante la Fiscalía de Córdoba, que advirtió a la editorial de los problemas legales que podría tener con la publicación de El odio.

La madre de los dos menores, en su comunicado a los medios, pide una revisión de la legislación actual para evitar que este tipo de libros vea la luz y agradece al servicio de atención a las víctimas de Córdoba su ayuda. «Me acogieron y apoyaron durante el juicio por el asesinato de mis hijos en el 2013 y lo han vuelto a hacer en esta nueva batalla».