La editorial Anagrama suspende la distribución del libro con las confesiones de José Bretón

José Bretón en la Audiencia Provincial de Córdoba en 2013 durante el juicio en el que fue considerado culpable por unanimidad del asesinato de sus dos hijos. EFE | SALAS

La editorial Anagrama ha decidido suspender la distribución y promoción del libro El odio, escrito por Luisgé Martín, quien logró que el condenado por el asesinato de sus hijos, José Bretón, confesara la autoría de los dos crímenes. Según confirmaron fuentes del sello editorial, la novela, que se inscribe dentro del género de no ficción, permanecerá sin repartir hasta que los servicios jurídicos de Anagrama se pronuncien sobre la cuestión.

Los abogados de Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José, han remitido un burofax a la editorial Anagrama con un escrito en el que se advierte de la ilegalidad de la publicación de este libro, que estaba previsto llegara a las librerías el 26 de marzo. Ortiz ha denunciado ante la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Córdoba que la ficción supone una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores muertos. La editorial había presentado la novela como «una perturbadora y excelente exploración de la mente de un asesino y de los motivos que lo llevaron a cometer un crimen tan real como atroz: acabar con la vida de sus hijos». En un ejercicio literario similar al que hace Emmanuel Carrère en El adversario, Luisgé Martín, que durante más de tres años estuvo en contacto con José Bretón, se adentra en el odio como motor de aquellas acciones que desembocan en tragedia».

A la vista de los hechos, la Fiscalía de Córdoba ha enviado un escrito a su homóloga de Barcelona, donde se encuentra el domicilio de la editorial, «con toda la documentación con el fin de que pueda abrir diligencias».

Bretón comenzó a preparar el crimen en septiembre del 2011, cuando su mujer le comunicó que lo abandonaba. Según se deduce de la lectura de las sesenta cartas que aparecen en el libro, Bretón estaba conforme con el divorcio. «Me parecía bien. [...] pero me atormentaba esa incertidumbre, el hecho de no saber qué iba a pasar con mis hijos», confiesa el parricida a Martín. Debido a esa zozobra, mató a sus hijos «por la impaciencia». «Necesitaba que esa situación se acabara, que desaparecieran las dudas y la incertidumbre. Es como si se me hubiera metido un monstruo dentro de la cabeza que no me dejara dormir ni pensar en otra cosa. No podía encontrar soluciones. Y cada día era peor que el anterior».

En su denuncia, Ortiz explica que se ha enterado por los medios de comunicación de los detalles del libro, así como de la correspondencia entre Bretón y el escritor. En su escrito, de acuerdo con la Cadena Ser, sus letrados aducen que la divulgación de la obra ha generado una «masiva transmisión y publicación de datos e información que afectan a sus hijos, a ella misma y a su familia». «Estos hechos están causando un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos en mi mandante», quien «está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños están expuestos públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia». La Fiscalía Provincial de Córdoba asegura en su escrito de respuesta a la solicitud de la mujer que El odio «al parecer contiene datos, cartas y referencias que afectan a la intimidad de los menores».