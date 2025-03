Una diputada de Vox en Navarra deja el partido por el seguidismo a Trump

Maite Nosti, parlamentaria no adscrita en el Parlamento navarro Jesús Diges | EFE

Sigue el goteo de bajas en el partido de Santiago Abascal. La parlamentaria Maite Nosti ha decidido no continuar en el grupo de Vox en la Cámara navarra, pero sí mantendrá el escaño. La decisión viene motivada por discrepancias con el partido. El pasado lunes, en la Mesa y en la Junta de Portavoces del Parlamento foral, se votó una declaración con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Maite Nosti, que ejercía como representante de Vox en la Junta de Portavoces, respaldó el texto, pero su partido no era partidario de apoyarlo.

La salida de Nosti supone la disolución de este grupo, hasta ahora integrado por ella y el parlamentario Emilio Jiménez, al ser requisito reglamentario estar formado por al menos dos miembros, informa Europa Press. En este caso, Jiménez pasará al Grupo Mixto como único diputado de Vox en el Parlamento de Navarra.

La condición de no adscrito supone la pérdida de todos los derechos y puestos que el parlamentario venía ocupando. No obstante, se le reconoce el derecho a formar parte de una comisión, que en el caso de Maite Nosti solicita que sea la de Economía y Hacienda. «Voy a seguir trabajando en el Parlamento de Navarra porque considero que el rumbo ideológico que está tomando Vox no es el más adecuado y creo que es mi responsabilidad aportar mi granito de arena para contrarrestarlo», remarcó.

Desde la formación de Santiago Abascal reaccionaron a la marcha de Nosti diciendo que no supone una pérdida importante para la estructura territorial del partido. Es más, apuntaron que «iba por libre», por lo que el martes se le dio un «ultimátum» y, finalmente, ella optó por marcharse alegando discrepancias con la dirección. Lo cierto es que las desbandadas en Vox son cada vez más frecuentes y tomaron velocidad con la subordinación de Santiago Abascal a Donald Trump y Viktor Orbán.