Las dos muertes de Miguel: el hombre que falleció en 1994 y en la dana de Valencia

Su nombre es Miguel y de él podría decirse que murió dos veces. O por lo menos legalmente. Este hombre, nacido en la provincia de Granada, fue dado por muerto en 1994. Ese fue su primer fallecimiento porque el segundo llegaba hace apenas cuatro meses con el desastre de la dana en Valencia.

Esta historia, digna de un guion de película, aún tiene conmocionada a su familia. Miguel desapareció sin dejar rastro en 1984. Pasada una década sin saber nada de él, sus allegados activaron la maquinaria para declararle fallecido legalmente, como así sucedió en 1994 (en realidad la confirmación en forma de sentencia llegó en el 2016, pero se aplicó con carácter retroactivo). De ahí la sorpresa de sus hijas y de su viuda cuando el pasado mes octubre les comunicaron que era uno de los 277 fallecidos en la riada de la dana. Su padre estaba en un campo de naranjos de Quart de Poblet, en Valencia, cuando el agua se lo llevó por delante. Según explica Las Provincias, le identificaron gracias a sus huellas dactilares y la familia fue localizada en noviembre porque nadie reclamaba los restos.

Tal y como ha informado El programa de Ana Rosa, de Telecinco, sus hijas pensaron que se trataba de una equivocación cuando las autoridades les notificaron el suceso. No creyeron semejante hallazgo hasta que se lo confirmó la jueza.

Su desaparición

A Miguel se le perdió la pista en 1984. Salió de su casa de Durcal, en Granada, con normalidad y nunca más volvieron a saber de él. Aunque denunciaron su desaparición, parecía que el hombre se había esfumado. Durante una década no dejó registro de movimientos bancarios, ni siquiera de visitas al médico. De este modo, en 1994 se le declaró como persona fallecida legalmente.

Cuarenta años después de su desaparición fue cuando la familia recibió la noticia más inesperada. Miguel fue una de las víctimas de la dana en Valencia. «Se declara el fallecimiento el 1 de agosto de 1994. Le dio un juez por muerto, pero siempre te queda el gusanillo de decir... ¿Estará vivo?», recuerda una de sus hijas aún confusa.

Con antecedentes de problemas de salud mental, sus hijas explicaron que «su último movimiento bancario era del año 1980». Miguel nunca solicitó la pensión de jubilación, ni tampoco se llevó el DNI. Ahora se sienten aliviadas y contrariadas. «Es ese pequeño alivio de decir, ya por fin lo hemos encontrado. De otra forma dices sí, en papel está muerto, pero quién te dice que no aparezca un día por la puerta. Muerto, pero le hemos encontrado», relatan en conversación telefónica al tiempo que se preguntan si en algún momento de su vida se pudieron cruzar con su propio padre. La principal hipótesis es que el hombre vivía en la calle. Lo que no entienden es cómo nunca se puso en contacto con ellas. «Acabó en Valencia. Afortunadamente, tenía las huellas dactilares para identificarlo, que si no... Ni nos enterábamos. A él lo encontraron en Quart de Poblet pero venía arrastrado de otro sitio. Ahora resulta que estaba a cuatro horas y media de camino y no ha venido nunca a saber de sus hijas, pues como que estamos un poquito reacias hacia él», decían a Telecinco.