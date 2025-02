Asesinato de Arturo Torró: lo que se sabe hasta ahora del crimen del exalcalde de Gandía

La mujer y los hijos del exalcalde de Gandía, Arturo Torró, durante el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento Natxo Frances | EFE

La Guardia Civil trata de reconstruir las últimas horas de vida de Arturo Torró, el exalcalde de Gandía asesinado el pasado miércoles en extrañas circunstancias. El cuerpo del empresario fue localizado por su mujer en el arcén de la autovía A-38, a pocos metros de su coche, con un tiro en el pecho. La investigación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha sido declarada secreta.

Marian Martson había salido a buscarle alarmada al ver que su marido no regresaba a casa: le llamó hasta en cuatro ocasiones, pero Torró no contestó. Logró localizar el teléfono de Arturo a través del GPS de su teléfono y acudió hasta el lugar que le indicó. El 112 recibió una llamada a las once de la noche de la pareja del fallecido en la que alertó que había encontrado sin vida al exedil entre la maleza, con signos de violencia, en el kilómetro 37 de la citada carretera. A escasos metros estaba el vehículo, que tenía todavía el motor encendido cuando llegaron los agentes.

El exalcalde de Gandía, Arturo Torró, en una imagen a su llegada a la Audiencia de Valencia en diciembre del 2022. La Fiscalía pedía entonces para él ocho años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación

Pero no fue la única llamada, según informa Colpisa. Por una vía de servicio del polígono industrial de Xeresa circulaba un conductor que comprobó extrañado como un coche estaba parado y con las luces encendidas en el arcén de la A-38. Al acercarse, el automovilista observó consternado tres detalles: la puerta del conductor abierta, el motor en marcha y un cuerpo en tierra junto al vehículo, entre una zona de maleza.

Aunque en un primer momento se dijo que el empresario presentaba signos de estrangulamiento, este punto ha sido descartado. Según recoge Las Provincias, las irritaciones que presentaba en la piel Torrón eran leves y el informe de la autopsia no aprecia las lesiones internas que provocaría la asfixia mecánica por sofocación. Fue la herida por arma de fuego «con afectación al corazón» la causó la muerte al empresario.

Agentes de la Guardia Civil en el arcén de la autovía donde fue localizado el cuerpo de Arturo Torró Jorge Gil | EUROPAPRESS

La principal hipótesis que bajaran los investigadores es que se trata de un crimen planificado por motivos económicos y ejecutado por profesionales. Según publica Las Provincias, Torró habría pedido dinero a conocidos y amigos para poder hacer frente a las deudas que arrastraba. Tras ser condenado en el 2023 a tres años y medio de prisión y seis años y medio de inhabilitación por el conocido como caso Tele7, el Tribunal de Cuentas estableció que el exalcalde de Gandía debía pagar casi 300.000 euros como indemnización por desviar ayudas municipales. Arruinado y sin nada a su nombre son las palabras que emplean en su entorno para describir su situación económica.

Los agentes del Grupo de Homicidios han tomado declaración familiares del empresario y varias personas de su entorno, para tratar de averiguar si había recibido amenazas o tenía sospechas de que alguien lo estuviera siguiendo. La Guardia Civil busca además información en las cámaras de control de tráfico y en las del polígono industrial cercano que permitan reconstruir los movimientos de Arturo Torró y saber si fue perseguido por sus asesinos.