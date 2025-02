Feijoo reclama a Vox que pacte los presupuestos en las comunidades que dependen de sus votos: «Todos merecen una estabilidad»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, preside la reunión de sus grupos parlamentarios en el Congreso y Senado. ZIPI | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha advertido este martes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que las comunidades autónomas «merecen estabilidad presupuestaria» y ha recalcado que esa formación debe aclarar si prefiere que esas autonomías del PP «se queden sin presupuesto» o prefiere negociar unas cuentas. Tras acusar a Vox de estar «obsesionado» con el PP y estar «jugando a que Pedro Sánchez siga gobernando», se ha mostrado convencido de que «no hay un solo votante de Vox que esté de acuerdo en que se haga oposición al PP y no a Pedro Sánchez».

Así se ha pronunciado Feijoo después de que Abascal asegurara este domingo en un acto en Murcia que Vox no va a aprobar presupuestos en ninguna región en los que no tengan una garantía explícita de una ruptura clara de los pactos de populares y socialistas en Bruselas.

«Yo creo que todos merecen una estabilidad presupuestaria en las comunidades autónomas», ha declarado Feijoo, que ha señalado que ahora Vox tiene que «acreditar qué prefiere: si prefiere que las comunidades autónomas se queden sin presupuesto o prefiere establecer contacto y negociación para que las comunidades autónomas tengan presupuesto».

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, el presidente de los populares ha señalado que «últimamente parece que Vox, igual que el Partido Socialista, está obsesionado con el Partido Popular».

«Nosotros estamos obsesionados con el cambio de gobierno en España y la única alternativa, la única posibilidad de que haya un cambio de gobierno en España es que el Partido Popular gane las elecciones y pueda gobernar en nuestro país», ha señalado, para insistir en que Vox tendrá que explicar a sus «electores» por qué está «más preocupado» por un «hueco en la oposición» que por echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Dice que sería «letal» que Sánchez siguiese en la Moncloa

En este sentido, Feijoo ha subrayado que Vox en las próximas semanas «tiene que acreditar que está a favor o en contra de Sánchez» y aclarar si está «por el cambio del Gobierno en España o porque permanezca el Gobierno de Sánchez con sus socios».

«Y aquí no hay dos caminos, solo hay uno. O estamos por el cambio político en España, o estamos para que las cosas continúen», ha proclamado, para añadir que el «problema» del PP no es Vox sino Sánchez y, por lo tanto, no se van a «desviar ni un ápice de ese objetivo y de ese camino».

Feijoo ha reiterado que el PP es «la única alternativa» al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y ha añadido que podrán hablar con aquellos que «estén de acuerdo con cambiar» ese Ejecutivo. A su entender, no hay «un solo votante de Vox que esté de acuerdo en que se haga oposición al PP y no se haga oposición a Pedro Sánchez».

«Los que prefieran discutir dentro de la oposición, están jugando a que Sánchez pueda, aun perdiendo las elecciones como ha ocurrido, pactando con todos y cosas contrapuestas, pueda seguir en el gobierno. Eso sería letal para España», ha advertido a la formación de Abascal.

Cree que Sánchez convocará elecciones «cuando le interese»

Al ser preguntado si ve elecciones generales en el horizonte, Feijoo ha indicado que el presidente del Gobierno hará «lo que más le interese» y ha asegurado que «nunca ha tenido ningún interés por cumplir su palabra».

«Es más, cuando Sánchez dice que no habrá elecciones hasta el año 2027, cada vez que dice eso tengo más sensación de que pueda haber elecciones en cualquier momento», ha afirmado, para insistir en que convocará «cuando le interese a él».

Dicho esto, ha recordado que en la anterior legislatura «se llenó la boca de decir que iba a agotar la legislatura que finalizó en el año 23 y lo que hizo después de perder las elecciones autonómicas y municipales es convocar elecciones y celebrarlas en pleno verano». «Si Junts le deja gobernar, pues a lo mejor continúa la agonía del Gobierno. Si Junts no lo deja gobernar, pues verá si no puede seguir gobernando», ha apostillado.

Siete años de Gobierno y solo tres presupuestos

El líder del PP ha destacado que Sánchez «lleva siete años en el Gobierno y ha aprobado tres presupuestos», algo que, según ha dicho, «no ocurre en ningún país en la Unión Europea». De hecho, ha recalcado que el próximo 23 de febrero hay elecciones en Alemania porque el canciller socialdemócrata Olaf Scholz «no fue capaz de aprobar el presupuesto y convocó elecciones».

Es más, ha recordado lo que el propio Sánchez decía en su día a Mariano Rajoy, al asegurar que «si no hay presupuesto no hay gobierno». Según Feijoo, le decía al entonces jefe del Ejecutivo que «un Gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina, y por tanto habría que convocar elecciones».

«Rajoy en siete años aprobó siete presupuestos. Sánchez en siete aprobó tres. Ni siquiera ha presentado el presupuesto del año 2025 y estamos en febrero. Tenía que haberlo presentado en octubre», ha indicado, para añadir que el presupuesto que está «funcionando en España es el que aprobó el Congreso de los Diputados en la legislatura anterior».

Por eso, el jefe de la oposición ha afirmado en la cadena Cope que «la agonía gubernamental y la agonía del proyecto sanchista empieza, sin ninguna duda, a ser una enfermedad crónica en la política española».