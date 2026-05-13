Los concellos se refuerzan para atender la oleada de trámites de regularización

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Colas en el mostrador de estadística y padrón del Concello de Vigo, en una imagen de abril
Colas en el mostrador de estadística y padrón del Concello de Vigo, en una imagen de abril XOÁN CARLOS GIL

Las solicitudes de miles de migrantes para obtener el permiso de residencia y trabajo provocaron colapsos puntuales en los servicios sociales

14 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El proceso de regularización de migrantes abierto por el Gobierno cumple casi un mes desde que comenzaron a tramitarse las primeras solicitudes. Miles de personas que viven en situación irregular en Galicia acudieron durante este

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