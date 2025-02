El PP de Ayuso llamará a Pedro Sánchez a la comisión de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros GUSTAVO VALIENTE | EUROPA PRESS

El PP de Isabel Díaz Ayuso llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer a la comisión de investigación de la Asamblea que trata de aclarar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a su esposa, Begoña Gómez.

Lo ha adelantado el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces asumiendo a continuación que saben que «no» va a acudir a la Cámara de Vallecas. «Estamos seguros de que no va a venir, no somos ingenuos, no respeta al Senado cuando es una función que tiene que hacer, que las normas le dan para que el gobierno se someta al control de las Cortes Generales. No lo hace, no lo hace dando explicaciones a la prensa, pues no va a venir a una asamblea, una humilde asamblea regional a dar explicaciones cuando se les requiere», ha planteado.

El diputado popular asegura que el objetivo de esta petición es que el presidente les «cuente las irregularidades que pudieron crearse en la creación de estas cátedras que dirigía su mujer». Además, señala a Sánchez como el «inductor de esta cátedra, que no era extraordinaria, sino que era arbitraria».

El anuncio del PP de Ayuso de citar a Sánchez en la Asamblea de Madrid se produce mientras que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijoo sigue sin decidir si llama al presidente en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Ábalos-Koldo y en la que se indagan las ramificaciones de la trama que dirigía Víctor de Aldama, quien ha señalado a diversos miembros del Gobierno y del Partido Socialista.

La última sesión de la comisión de investigación está previsto que se celebre el miércoles 19 de febrero y en ella, tras medio centenar de citaciones, están fijadas las «comparecencias finales», entre las que estaría la del presidente del Ejecutivo central. Desde que comenzaran los trabajos de la comisión en junio del año pasado, el PP había mantenido en el aire, a modo de espada de Damocles, llamar a Pedro Sánchez sin terminar de citarle a pesar de las presiones de Vox que quería haber visto desfilar al presidente mucho antes por esta comisión por la que, entre otros, ya han pasado la propia Begoña Gómez o el decano de la UCM, Joaquín Goyache.

«Si es el titán de la transparencia que ha presumido ser en tantas ocasiones, no tendría problema en acudir. Pero es un hombre con una cobardía acreditada que ha cedido en todas las políticas ante todos los enemigos de España, que se ha postrado ante los independentistas y él será un prófugo más en esta Asamblea, porque no quiere dar explicaciones a los madrileños», vaticinó Carlos Díaz-Pache.

Mayoría absoluta

El Partido Popular liderado por Isabel Díaz Ayuso, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara regional, ya activó la comparecencia a la mujer del presidente del Gobierno en una comisión parlamentaria impulsada por los populares. A esta iniciativa se había sumado Vox, con el objetivo de determinar si hubo nepotismo en su relación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y dilucidar otros posibles casos relacionados con el «presunto trato de favor» a empresas que financiaban estos programas en algunas universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos.

Durante la comisión, Begoña Gómez denunció ser objetivo de una causa política y se acogió a su derecho a no declarar. «Soy plenamente consciente de que esta comisión, como la colección de denuncias judiciales y la cantidad de bulos, tiene un objetivo político evidente, solo hay que fijarse en los denunciantes», aseveró Gómez en el texto que leyó antes de rechazar contestar a las preguntas.