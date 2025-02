La jueza pone en duda la veracidad de los informes sobre el trabajo de David Sánchez en Badajoz

Imagen de archivo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La jueza Beatriz Biedma, que investiga la contratación supuestamente irregular del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, pone en duda la veracidad de los informes que de manera anual este organismo confeccionaba para dar cuenta del trabajo realizado en cada uno de los ejercicios por David Sánchez.

Según precisan fuentes de la investigación, la sospecha de la instructora es que esos informes que le ha remitido la diputación sobre la rendición de cuentas anuales de actividades del músico, en realidad, hayan podido ser presuntamente confeccionados a posteriori, una vez se inició la investigación al hermano del presidente del Gobierno.

La desconfianza de la instructora, según explica en una resolución firmada el pasado 29 de enero, se basa en el hecho de que los informes anuales sobre el trabajo del imputado son los únicos documentos que la diputación pacense ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sin la preceptiva firma electrónica, que es el sello que garantiza la fecha de emisión de un documento oficial y que este ha sido firmado en tiempo y forma por el cargo responsable.

Es por ello que la juez en ese oficio pide al letrado de la diputación que «a la mayor brevedad posible, manifieste la razón por la cual, a diferencia del resto de documentos aportados en la causa, en los informes anuales emitidos por David Sánchez no consta su firma digital, sino fecha y firma manuscrita». Además, en ese auto, también exige a la diputación que aclare «si dichos informes fueron enviados a través de medio telemático donde conste su fecha de emisión y/o recepción por su destinatario».

David Sánchez presentó este miércoles su renuncia al contrato que le une a la Diputación de Badajoz como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz mantiene una investigación abierta sobre la contratación de David Sánchez en el año 2017 en la que están encausados, además de él, el presidente de la diputación y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras siete personas. Además, la jueza, Beatriz Biedma, ha solicitado información a la Moncloa sobre otro empleado actual de la diputación, Luis Carrero, colaborador directo de David Sánchez y que anteriormente formó parte de Presidencia del Gobierno.

El Ejecutivo salió este jueves en defensa del hermano de Pedro Sánchez. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió a la «jauría ultraderechista» que deje de «acosar a políticos progresistas y sus familiares simplemente por no pensar como ellos». Sobre la dimisión de David Sánchez, consideró que «poco» se puede decir de una decisión tomada «por motivos estrictamente personales» y añadió que espera que «todas las mentiras que se están vertiendo cuanto antes se esclarezcan».

Sacarán a concurso la plaza

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó su «tranquilidad absoluta» ante la dimisión del hermano de Sánchez «porque los tribunales terminarán dándole razón a lo que hemos dicho siempre, que esto es un bulo, una mentira que terminará en nada, pero que mientras tanto hace sufrir a personas particulares».

La Diputación de Badajoz anunció que sacará nuevamente a concurso la plaza del puesto al que renuncia David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Una convocatoria que se realizará, según aseguran, «en las mismas condiciones, con los mismos requisitos y con el mismo perfil que se hizo la vez anterior», con el hermano de Sánchez, según señaló el vicepresidente tercero y diputado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Ramón Díaz Farias.

Feijoo insta al jefe del Ejecutivo a seguir el ejemplo de su hermano y dimitir de su cargo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aconsejó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que siga los pasos de su hermano y dimita, ya que, según afirmó, España «necesita un presidente libre de sospecha y no un presidente cercado por casos directos de corrupción». «España necesita soluciones, no sumarios judiciales. España necesita políticos limpios, no políticos que se sienten en los banquillos ante los juzgados», declaró Feijoo tras visitar la empresa Medgon, en el municipio palentino Carrión de los Condes.

El presidente del PP aseguró que «ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez-Castejón». «Por algo se empieza», añadió. Dicho esto, aconsejó a Sánchez y más altos cargos del Gobierno renunciar también a su cargo. «Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado y las decenas de altos cargos del Gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al uno», dijo, en alusión al presidente del Gobierno.

Tellado dice que solo cobraba

Según Feijoo, es «evidente que el Gobierno de España está atravesando problemas muy serios», dado que «tiene demasiados problemas judiciales, personales y familiares». «Y el presidente del Gobierno atesora todos ellos», señaló. Indicó que, dado que el objetivo «fundamental» del Ejecutivo de Sánchez es «solventar sus problemas judiciales y personales», el PP tiene que centrarse en presentar soluciones y propuestas a los ciudadanos.

En parecidos términos se expresó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que consideró que con su renuncia David Sánchez «ha demostrado tener más dignidad que su hermano Pedro». «Ayer dimitió Sánchez, pero no el que todos queríamos, sino el otro», ironizó en una rueda de prensa en Melilla, en la que instó a «muchos otros» del Gobierno de España y «de las instituciones colonizadas por Sánchez» a que sigan el ejemplo. Añadió que la renuncia de David Sánchez «no es una dimisión en sí misma», sino «una renuncia al sueldo de forma efectiva» porque «no iba a trabajar y solo cobraba».