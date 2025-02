Las islas griegas de Santorini y Amorgos, en alerta por seísmos de hasta 4,9 de magnitud

Varias personas esperan para embarcar en ferris que partan de la isla de Santorini, después de los seísmos registrados en zonas marítimas próximas a la zona. Nikos Christofakis | REUTERS

Decenas de terremotos, de hasta 4,9 de magnitud, siguen sacudiendo este lunes las islas griegas de Santorini y Amorgos, en el archipiélago de las Cícladas en el mar Egeo, una elevada actividad sísmica que comenzó el pasado día 24 de enero y ha puesto en alerta a las autoridades.

A las 09.30 GMT de este lunes se registró a unos 23 kilómetros al suroeste de Amorgos un temblor de magnitud 4,9, el mayor registrado desde que arrancó esta actividad sísmica hace diez días, según informó el Instituto Geodinámico de Atenas. Dos horas después hubo otro terremoto de magnitud 4,6 al norte de esa isla.

Las escuelas permanecen cerradas en las islas de Santorini y Amorgos, así como en las cercanas de Ios, Ánafes, Paros y Antíparos, donde también se sienten los temblores.

Protección Civil envió este lunes un mensaje de alerta en los móviles de las personas que se encuentran en Santorini señalando que existe un alto riesgo de deslizamientos, por lo que se prohíbe el acceso a ciertas playas y puertos de la isla.

Unos minutos después, un segundo mensaje se emitió a los móviles de los residentes de esta isla y de los de Ios, Ánafes y Amorgos, avisándoles de una «actividad sísmica prolongada» y urgiéndoles a «permanecer preparados» y «seguir las instrucciones de las autoridades».

El Gobierno ya había emitido el pasado sábado una alerta de elevada actividad sísmica y ha pedido a los habitantes de las zonas afectadas evitar reunirse en espacios cerrados y acercarse a edificios abandonados.

Según el portal News247, algunos de los lugareños, trabajadores y también visitantes extranjeros —Santorini es uno de los lugares más turísticos de Grecia— han decidido abandonar la isla.

Los ferris hacia Atenas están llenos y la aerolínea griega Aegean anunció que añadirá este lunes y el martes tres vuelos extraordinarios de la isla hacia la capital griega, debido a la alta demanda.

Según el censo del 2021, Santorini tiene 15.000 residentes, aunque se estima que hay otros 10.000 habitantes fijos no registrados, y Amorgos unos 2.000, a los que habría que sumar los turistas, cuyo número es aún escaso, debido a que aún no ha llegado la temporada estival. Hasta el momento no se han producido daños, aunque sí algunos deslizamientos de tierra y piedras en la famosa caldera de la isla.

En las últimas 48 horas se han registrado más de 200 seísmos en la zona marítima entre Santorini y Amorgos, 60 de los cuales se produjeron durante la noche del domingo al lunes, según la prensa local.

El director del Instituto Geodinámico de Atenas, Vasilis Karastathis, señaló este lunes a la emisora SKAI que en los últimos diez días se han registrado más de 380 terremotos en la zona marítima entre Santorini y Amorgos.

Los expertos aseguran que la actividad sísmica de los últimos días no está vinculada al volcán de Santorini, sino a las fallas submarinas de la zona, si bien hasta el momento no se puede saber si se va a producir una mayor escalada o si la situación mejorará.

Estas cinco fallas, de más de 20 kilómetros cada una, pueden producir terremotos de hasta 7,3 de magnitud, como el que se registró cerca de Amorgos en 1956, y que produjo un tsunami de 30 metros que causó la muerte de 53 personas.

El epicentro de la principal actividad sísmica empezó a desplazarse este lunes más al nordeste de Santorini, alejando los terremotos de esta isla, pero acercándolos a la de Amorgos. Una de las mayores erupciones de la historia, alrededor del año 1600 a. C., dio a la isla de Santorini su forma actual y formó un tsunami que llegó hasta Creta y terminó con la civilización minoica en esta isla. La última erupción en la zona se produjo en 1950.