El fiscal general llega al Supremo para declarar por la filtración sobre el novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, a su llegada al Supremo Daniel González | EFE

Jornada sin precedentes en la historia judicial española. Álvaro García Ortiz ya está en el Tribunal Supremo para convertirse este miércoles en el primer fiscal general del Estado en declarar como imputado en un procedimiento penal. El máximo responsable del Ministerio Público comparece este miércoles ante el juez Ángel Luis Hurtado en calidad de investigado en la causa abierta por un delito de revelación de secretos por la difusión de un correo confidencial del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que el letrado reconocía a la Fiscalía la comisión por parte de su cliente de dos delitos fiscales.

García Ortiz, que ha llegado a la sede del alto tribunal a bordo de un vehículo oficial, ha entrado al Supremo a las 9:45 horas por su puerta principal y no por la lateral por la que habitualmente acceden los testigos e imputados. Según fuentes de la defensa del investigado, el fiscal general, que no ha hecho declaraciones a su llegada, no se va acoger a su derecho a guardar silencio, aunque no han precisado a qué partes del procedimiento va a contestar. A las puertas del Supremo un pequeño grupo de manifestantes ha recibido a Álvaro García Ortiz con gritos de «dimisión» y «a la cárcel».

García Ortiz comparece solo horas después de que este mismo tribunal haya avalado el martes, por unanimidad, mantenerle al frente de la Fiscalía General, al desestimar, punto por punto, el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que pedía anular su nombramiento.

El juez del Supremo Ángel Hurtado investiga si él y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron un correo en el que la defensa del novio de Ayuso admitía en su nombre haber incurrido en dos delitos fiscales en busca de un pacto con el fiscal. Hurtado ha afirmado en sus resoluciones que «hay una base indiciaria para presumir la relevante participación» de García Ortiz en la filtración de ese correo, si bien la Abogacía del Estado, en defensa de los dos fiscales investigados, reprocha al magistrado que omita los «múltiples contraindicios que articulan una explicación alternativa y razonable» de lo ocurrido y que refuerzan que no concurren «sospechas fundadas» contra ellos.

El fiscal general sostiene que ni él ni su entorno han filtrado los correos que se investigan del mismo modo que sí asume la responsabilidad de la nota de prensa que difundió la Fiscalía para desmentir un «bulo» que apuntaba a que era el fiscal quien había ofrecido el pacto a la defensa del novio de Ayuso, y no al revés.