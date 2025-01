La loa de Luis Ortiz, consejero de Asisa, que abochornó en público a Ayuso: «Esta mujer me encanta»

Ayuso recibiendo alabanzas en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum por parte del doctor y empresario Luis Ortiz. NEF ONLINE | YOUTUBE

Parecía que el desayuno informativo que convocaba este martes 21 de enero en el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid la aseguradora de salud privada Asisa iba a ser, como suelen ser este tipo de actos, de carácter formal y ceñido a cuestiones ligadas a la actualidad. No en vano, el futuro del concierto de Muface, la mutualidad que permite a los funcionarios acudir a la sanidad privada, está en el aire porque las tres aseguradoras que prestaban el servicio, Adeslas, DKV y la propia Asisa mantienen una pugna con el Gobierno sobre el importe que deben recibir a cambio de ofrecer la asistencia.

Sin embargo, lo más comentado del foro celebrado ayer, que contó con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid como invitada, no tuvo nada que ver con esta circunstancia. Si bien la política popular suele recordar la aportación de centros sanitarios privados para gestionar «con eficiencia» el sistema público de salud, como hizo en noviembre en la inauguración del Hospital Universitario HM Madrid Río, el consejero de Asisa Luis Ortiz, se levantó de entre el público tras su ponencia y se evadió por completo de la temática principal del foro para protagonizar un momento delirante. Decidió alabar a Ayuso de una forma que sonrojó a la propia dirigente.

«Tengo que reconocer que a mí esta mujer me encanta», comenzó ya de primeras el doctor y empresario Ortiz. «Por lo tanto, puedo no ser objetivo», alertaba al respetable para, en efecto, dedicar una loa a Ayuso a la que ni ella daba crédito ruborizada tras el atril del escenario. «Me encanta porque cuando habla yo la entiendo, cosa que no siempre en política ocurre y otra cosa también sorprendente es que cuando dice una cosa, dentro de un mes suele decir la misma, tiene pocos cambios de opinión», aportaba sobre el relato político de la presidenta madrileña.

«Tiene un duende, es algo especial a lo que llamamos carisma»

Después Ortiz comenzó una deriva alejada de la trayectoria política y de las cuestiones públicas que atañen a Ayuso para, directamente, referirse a su vida personal. «Yo la veo como una mujer normal. Es decir, vive con su pareja, en su casa, se paga sus viajes, sus vacaciones, sus comidas... Que yo sepa no tiene amigos ni familiares enchufados en trabajos especiales», continuó en sus cada vez más enfervorizados elogios.

Lo que terminó por ruborizar a Ayuso, en todo caso, estaba aún por llegar desde el micrófono sujetado por Ortiz: «Tiene otra cosa, que es muy poco habitual, es que tiene un duende, es algo especial que lo llamamos carisma, esa palabra me encanta porque es igual en español que en inglés».

Por si no fuera suficiente, el consejero de Asisa, ofrecía a los presentes una «primicia informativa», que en realidad era otro reconocimiento para Díaz Ayuso. «La Academia Médico-Quirúrgica Española que presido, en la última junta de gobierno, ha acordado nombrarla académica de honor de la corporación de más de 180 años de historia», rompía entonces en aplausos el auditorio.

Finalmente, Ortiz trasladó una petición a la dirigente política parafraseando una conocida canción de Tamara de los 90 (la artista que después se llamó Yurena) para que se mantuviese fiel a sus principios: «No cambies, no cambies, no cambies».