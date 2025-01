Investigan la entrada en las casas de dos abogados y el arquitecto del novio de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso y Cuca Gamarra en el desayuno informativo organizado en el hotel Ritz de Madrid Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Guardia Civil investiga varios presuntos allanamientos en las viviendas de dos de los tres abogados de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en uno de los cuales sustrajeron un ordenador de una letrada, así como la entrada en la casa del arquitecto que reformó el ático donde vive Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó el robo de un ordenador y el allanamiento de las casas de dos de los abogados de su pareja. «Esto se está investigando por parte de las autoridades pertinentes, pero me consta que es así», dijo Díaz Ayuso en un desayuno informativo. «Por ahora, no puedo dar mucha más información, pero es así, es correcto», comentó sobre este caso.

En un acto informativo organizado en Madrid, Ayuso ha criticado que se esté despojando a su pareja, Alberto González Amador, de su derecho a la defensa, y que tenga que sufrir un «acoso mediático» en el que se están dando a conocer «todos sus datos personales, sus negocios y su vida». «No es un caso Quirón, es una persona que es proveedora de Quirón Prevención con quien no ha contratado nunca a la Comunidad de Madrid. Se está hablando en todo caso de una multa por delito fiscal que en caso de no ser mi pareja a lo mejor no hubiera quedado ni siquiera en multa», ha trasladado la dirigente autonómica en un desayuno de Nueva Economía Fórum.

El fiscal investiga una «comisión encubierta» de medio millón del novio de Ayuso a la mujer del presidente de Quirón Redacción

Ayuso ha vuelto a hacer alusión a la «operación de Estado» del presidente, Pedro Sánchez, contra un adversario político aludiendo al caso de un ciudadano particular. «Se le han vulnerado todos estos derechos y pienso que esto es lo que está llevando a poner contra las cuerdas al fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz), a la Presidencia del Gobierno y a muchos ministros», ha apuntado.

Los datos del robo

Según ha avanzado El Confidencial y han confirmado a Efe fuentes de la defensa de González Amador, la abogada Guadalupe Sánchez, que representa a este en la causa en la que se investiga la supuesta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, denunció ante la Guardia Civil el robo de su ordenador y la entrada en su domicilio el pasado 10 de enero.

De la misma manera, el abogado Carlos Neira, que defiende a Amador en la causa que sigue contra él por presunto fraude a Hacienda, ha denunciado a la Guardia Civil la apertura forzada y entrada en su segunda residencia, donde ha estado en Navidad y desde donde ha trabajado en el caso.

Este letrado ya denunció en el pasado el hackeo a su correo electrónico profesional y personal, un proceso en el que ya existen diligencias judiciales. Además, el arquitecto encargado de la reforma del piso en Madrid donde residen Díaz Ayuso y González Amador, que también estuvo en el foco de la polémica por los permisos de obras, ha denunciado la entrada en su domicilio el pasado fin de semana por parte de dos personas que habrían entrado de madrugada con una linterna.

El propio González Amador también ha denunciado una entrada en su vehículo, que se encontraba aparcado en su lugar de trabajo. Los presuntos ladrones no se llevaron la documentación ni el dinero que había dentro, aseguran las mismas fuentes.