El Gobierno se compromete con Canarias a cerrar en diez días el decreto para el reparto de menores inmigrantes

Inmigrantes llegado en varias pateras y desembarcados en la localidad de Arrecife Adriel Perdomo | EFE

El Gobierno se abre a aprobar un decreto ley para el reparto extraordinario de los menores extranjeros que llegan a España sin ningún tipo de acompañamiento y que han colapsado los sistemas de acogida de Canarias, la comunidad que más niños ha recibido en el último año y medio. Antes de la Navidad, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del País Vasco, Imanol Pradales, presentaron ante el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, un acuerdo en esta materia. Tras las reiteradas quejas del líder del archipiélago por no haber recibido una respuesta al texto presentado, este jueves se ha producido una reunión entre el cabeza de ramo y el líder canario para abordar el asunto y que se habría saldado con el visto bueno a esta medida de urgencia, aunque todavía están realizando algunos «matices legales».

Clavijo ha asegurado, al salir de la reunión con el ministro de Política Territorial, que el encuentro ha sido «provechoso» y que, además de recibir el visto bueno a la vía para aprobar la medida extraordinaria para el reparto de menores a otras comunidades, han abordado la situación en la que se encuentran las negociaciones para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería -iniciativa que desde el Gobierno llevan tratando de sacar adelante desde principios del año pasado y que fue tumbada en el Congreso de los Diputados en verano, con los votos en contra de PP y Junts. Sin embargo, el texto que firmaron el presidente canario y el vasco sigue siendo estudiado por los servicios jurídicos del Ejecutivo, que se han comprometido a que «en un plazo de unos diez días» esté ya completamente preparado para poder comenzar los pasos de tramitación.

La medida abordada por Clavijo y Torres sería una iniciativa para la que no sería falta cambiar la ley de extranjería, ya que no se trata de establecer un mecanismo permanente de reparto, -y, por tanto, en paralelo continuarían las negociaciones para la reforma del artículo referido a los menores extranjeros no acompañados y su distribución en situaciones de emergencia-, sino derivar a un número suficiente de niños y jóvenes para desahogar los recursos de las islas, que atienden a más de 5.800 en estos momentos.