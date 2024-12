PSOE y PP coinciden con el discurso del rey mientras Sumar y Podemos hablan de un rey «derechizado»

Captura del vídeo del discurso del rey Casa de S.M. el Rey | EUROPAPRESS

El PSOE ha apoyado el discurso que ha ofrecido este martes el rey Felipe VI en el tradicional mensaje de Navidad, en el que hizo un llamamiento al diálogo y al consenso a la clase política española. «Felipe VI entiende que la vida política debe estar marcada por la serenidad. No podemos estar más de acuerdo. El consenso debe ser el camino para dedicar todos nuestros esfuerzos al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de España», ha escrito la formación en su cuenta oficial de X. El PSOE también ha tenido unas palabras de recuerdo para los afectados por la dana, a los que ha asegurado que «el Estado estará allí el tiempo que haga falta». «Nunca estaréis solos», ha indicado la formación política.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha celebrado el discurso navideño del rey Felipe VI, del que ha subrayado que ha cerrado «otro año ejemplar al servicio de los españoles». «Celebro el discurso del Rey. Su reconocimiento a la solidaridad del pueblo español, su reivindicación del bien común como principio rector en política, y su defensa de la Constitución», ha publicado Feijóo en un mensaje en su cuenta de X, recogido por Efe. Feijoo acaba el texto afirmando que «la monarquía parlamentaria cierra otro año ejemplar al servicio de los españoles». «Y a su lado», concluye.

La secretaria general de su partido, aseguró en su cuenta de X -antes Twitter- que le parecía «Acertada reivindicación del bien común por parte del Jefe del Estado. Y frente a la negación del espacio compartido que con tanto esfuerzo hemos construidos generaciones de españoles, serenidad y confianza institucional para garantizarlo. Viva el Rey!». Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recordó que «Nuestra gran referencia en España es la Constitución de 1978, en su letra y en sus principios» y pidió bucar «el consenso en torno a lo esencial, sin olvidar la dignidad de todo ser humano. Porque España es un gran país, una Nación con una Historia portentosa».

Pie de foto. Firma Pie de foto. El rey pide «serenidad» frente al continuo clima de crispación política que se vive en España ATLAS TV

Desde Andalucía el presidenteJuanma Moreno coincidía con el mensaje principal del rey: «Trabajar por el bien común debe estar por encima de la discordia. Reconforta escuchar al Rey Felipe VI en la defensa de la serenidad y el diálogo de altura. Andalucía está y estará en la concordia para seguir avanzando juntos».

Sumar por su parte calificó el mensaje del rey de «decepcionante» y criticó que esté «derechizado» y, entre otras asuntos, le afean que señale la migración como problema y que no mencione la violencia machista o las agresiones sexuales. «El discurso del Rey ha sido un discurso decepcionante y derechizado. La dana no fue un problema de coordinación entre administraciones, sino de negacionismo climático y negligencia política. Señalar a la migración como problema es grave. No mencionar la violencia machista o las agresiones sexuales lo es más», apuntan desde la cuenta de la formación en X. La portavoz de la formación, Verónica Martínez Barbero, escribió: «Que el mayor representante del Estado culpe a la política de la dana para colocarse como ‘árbitro neutral’ es una absoluta irresponsabilidad. Ni una palabra de crisis climática, de feminismo o derechos sociales. Lo que sí puede celebrar con orgullo el pueblo español es su enorme solidaridad».

La formación reprochó que hablase de la vivienda sin hacer referencia a «una sola de las demandas de las movilizaciones de estos meses» y que se haya centrado en el rentismo. «Lo que hace falta es parar la especulación», clama la formación. Por último, Sumar concluyó que Felipe VI tampoco hizo mención al genocidio palestino, a la guerra de Ucrania o a la crisis climática. «Un discurso encerrado en un paradigma, el del 78, que ya no le dice nada a casi nadie. Menos aún a la gente más joven», sentencia la formación.

Pie de foto. Firma Pie de foto. El rey comienza su mensaje de Navidad con un recuerdo para los afectados por la dana ATLAS TV

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, criticó el discurso de Felipe VI y aseguró que el monarca «no es nada más que el proyecto deprimente de la derecha española». «Este rey ya no es nada más que el proyecto deprimente de la derecha española. Qué pereza», ha señalado en su perfil de X, tras el Mensaje de Navidad de Felipe VI. En la publicación, Belarra también ha compartido sus ganas de que los discursos de fin de año «los dé de una vez la presidenta de la República». «¿Alguien más por aquí deseando que los discursos de fin de año los dé de una vez la presidenta de la República?», ha cuestionado en su mensaje.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso ha publicado varios mensajes alusivos al discurso, y en uno de ellos, sobre una foto del rey ha escrito: «…quiero hablar del drama de la vivienda…»

Jon Inarritu, diputado de Euskal Herria Bildu ha criticado: «¡Menuda turra! Un año más este señor da un repaso a la actualidad hablando de todo excepto de los escándalos y corruptelas que se conocen sobre la Casa Real. Una monarquía que ni es modélica, ni ejemplar, ni transparente, ni democrática. ¿Para qué sirve un rey?»