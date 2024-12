Koldo García: «Introduje a Aldama en el ministerio como a cien empresarios más»

Koldo García, en una imagen de archivo. Jesús Hellín EUROPA PRESS

«José [Luis Ábalos] ha dicho la verdad ante el juez». Koldo García no se muestra sorprendido por las tres horas de declaración este jueves en el Tribunal Supremo del diputado, quien fuera su jefe en el Ministerio de Transportes del 2018 al 2021. Sobre todo porque una de las líneas de defensa del exministro fue atribuir a quien fuera su asesor la gestión de los contratos de las mascarillas en plena pandemia, que están bajo la lupa del juez. Un cometido que lo llevó a introducir en el ministerio a Víctor de Aldama y a su empresa, Soluciones de Gestión. La mercantil que proveyó de millones de tapabocas a partir de marzo del 2020 no solo a Transportes y a Puertos del Estado y Adif, sino también a Interior y a Baleares y Canarias, entonces gobernadas por los socialistas. Unos contratos cifrados en 54 millones que, según la Guardia Civil, permitieron el reparto de comisiones irregulares a García y su entorno familiar y grandes ganancias a Aldama y su socio Juan Carlos Cueto, ambos imputados.

García sostuvo ayer que, el próximo martes, cuando está citado ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, reiterará que los contratos sanitarios se cumplieron, que las mascarillas llegaron y que puede probar que ni él ni su entorno obtuvieron ningún enriquecimiento ilícito. En este sentido, ya presentó un escrito de descargo ante el juez de la Audiencia Nacional que ordenó su detención en febrero pasado, antes de que la causa llegase al Supremo por la condición de aforado de Ábalos. Pero la asunción de responsabilidad de García, o la exculpación hacia el «papel principal» que, según la UCO, tuvo su entonces jefe en la trama corrupta, no se queda ahí. Abarca otros pormenores de la declaración que este jueves hizo Ábalos y toca de lleno los cuatro indicios delictivos que penden sobre él: los contratos de las casas de Cádiz y Madrid, los dos empleos en el ministerio de la expareja de Ábalos y el pago por parte de la red del alquiler del piso de esta mujer.

«Yo gestione los pisos que alquiló José [Luis Ábalos], le presenté a Jéssica (Rodríguez) porque es amiga mía e introduje a Víctor [de Aldama] en el ministerio para conseguir las mascarillas en plena pandemia por la emergencia de la situación. Es verdad que entró en Transportes por mi mediación, pero como él más de cien empresarios de todos los sectores, como Iberia y otras importantes compañía», asegura.

A la espera de comparecer ante el juez, el exasesor de Ábalos continúa con su versión: «La situación en la primavera del 2020 era excepcional por la crisis sanitaria y había necesidad de traer material sanitario. Lo hicimos lo mejor que pudimos, pero las mascarillas no se quedaron por el camino. El Tribunal de Cuentas nos dio la razón cuando fiscalizó estos contratos de emergencia», especifica en referencia al filtro que hizo este órgano en octubre del 2022 sin encontrar nada irregular. Eso sí, Koldo matiza que en la gestión de los tapabocas no tuvo «ninguna responsabilidad para realizar adjudicaciones». Y hace hincapié en que Ábalos no le atribuye «toda» la responsabilidad, sino en estos aspectos concretos. «A eso se limita mi responsabilidad», añade.

Perjudicar a buenas personas

García considera «ridículo e injusto» que se manche el nombre de «buenas personas» como el ministro Ángel Víctor Torres; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; y Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. También afirma que se «manchó» el de los altos cargos cesados en Transportes por el actual ministro Óscar Puente: Jesús Manuel Gómez y Álvaro Sánchez Manzanares. Y en esa diana está el altavoz que a Aldama le dio su pacto de colaboración con el fiscal anticorrupción Luis Pastor, quien tuvo cargos en dos ministerios del Gobierno de José María Aznar. La versión de Koldo tendrá enfrente la tesis acusatoria del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se hizo cargo del caso en el Supremo.

Otra explicación que no convence a la Fiscalía es la versión de que el chalé de Cádiz solo era para el verano, porque en el registro efectuado a Aldama la UCO descubrió un apunte en el que pone, junto al apodo de Ábalos, «500.000» y al lado, un concepto: «casa». Además, en las conversaciones entre el exministro y su mano derecha se pasaban anuncios de casas en venta, no en alquiler. En suma, en Anticorrupción sospechan que ambos han llegado a un acuerdo para que este asuma las responsabilidades. El martes será el momento de Koldo García ante el juez.