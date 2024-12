Ábalos busca desmontar ante el Supremo el informe de la UCO que lo incrimina

José Luis Ábalos, en un pleno del Congreso en septiembre. Borja Sánchez-Trillo | EFE

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, comparecerá finalmente mañana de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo. Será la primera vez que el que fuera secretario de organización del PSOE y hoy diputado del Grupo Mixto pueda sostener la presunción de inocencia que defiende desde que estalló el caso Koldo en febrero pasado.

En la mesa del instructor Leopoldo Puente, hay cuatro elementos indiciarios sobre su presunta implicación y que dieron forma a lo que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, llamó «papel principal» de Ábalos en la exposición razonada remitida al alto tribunal. Se trata del uso de un casa en la provincia de Cádiz en el 2021 adquirida por una empresa vinculada a la investigación; dos contratos laborales a su expareja y el pago de su vivienda en Madrid por la red; y un cuarto elemento que introdujo Víctor de Aldama, en su escrito remitido la semana pasada al Supremo: un contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda de lujo en Madrid que pertenece al empresario y que Ábalos ni usó ni pagó nada por su arrendamiento.

El objetivo del exministro, explicaron desde el entorno de su defensa, consistirá en aclarar los indicios documentales citados y las contradicciones en las que incurrió Aldama y su cotejo con el informe de la UCO del 8 de octubre, que destacó el «papel relevante» de Ábalos. Habrá referencias a la compra de vacunas en pandemia y la supuesta reunión que Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, iba a tener con el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa en el programa del viaje que esta iba a realizar en enero del 2020, según Aldama. Ello pese a que la crisis sanitaria no estalló en Europa hasta marzo y la primera vacuna no se puso aquí hasta diciembre.

Otro asunto será la reunión que, según Aldama, iba a mantener Rodríguez con la entonces fiscal general Dolores Delgado por la extradición de Hugo, el Pollo, Carvajal, cuando el exjefe de la inteligencia venezolana no fue detenido hasta septiembre. Y también tratará las gestiones que habría hecho Ábalos para otorgar la licencia de operador de hidrocarburos a la empresa Have Got Time, la misma que adquirió el chalé de Cádiz. Aldama situó la reunión en diciembre del 2020, cuando ni existía esta mercantil.