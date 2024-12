El juez del Supremo cita a Ábalos y asume la investigación sobre Aldama y Koldo García

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, en el Congreso el pasado noviembre. FERNANDO VILLAR

José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García. Todo apunta a que el trío que acumula más imputaciones por el caso de las mascarillas desfilará ante el Supremo con apenas seis días de diferencia aunque sin verse las caras. El 12 de diciembre es la fecha fijada por el juez del alto tribunal Leopoldo Puente para la declaración voluntaria del exministro de Transportes, ex número tres de Ferraz y hoy diputado del Grupo Mixto a fin de evitar elevar el suplicatorio al Congreso por su condición de aforado y no retrasar el interrogatorio. En el auto dictado ayer, el magistrado ofrece al exsocialista esta posibilidad para «favorecer su derecho a la defensa» y lo conmina a responder «a la mayor brevedad» si acudirá o no. En este último caso, el señalamiento quedaría sin efecto. En la misma resolución, cita también como investigados a Aldama, el 16 de diciembre, y a García, el 17 del mismo mes, dado que algunos hechos atribuidos a ambos están relacionados de modo «directo e inescindible» con los presuntamente protagonizados por Ábalos.

La defensa del político, que ya había manifestado su predisposición a declarar en las pesquisas, aseguró que mantiene esta intención, aunque precisó que todavía no ha recibido la copia de la causa, que reclamó el pasado 13 de noviembre, y que si no llega a tiempo obligará a posponer la citación porque no se puede comparecer «a ciegas», dijo a Europa Press.

El instructor del Supremo asume así la competencia para investigar los indicios contra estos tres imputados por pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias respecto a la adjudicación de contratos de material sanitario entre las administraciones central y autonómicas, y la empresa privada Soluciones de Gestión por 53 millones de euros entre marzo y abril del 2020. Leopoldo López también se encargará de la declaración incriminatoria de Aldama del pasado 21 de noviembre, tras un pacto con Anticorrupción que le permitió salir en libertad provisional de la cárcel de Soto del Real. En ella, aseguró haber entregado mordidas de 650.00 euros a Ábalos; de 300.000, a García; de 15.000, al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; y de 25.000, al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque no presentó ninguna prueba. Unas acusaciones que motivaron una demanda de los socialistas, que las calificaron de «falsas y difamatorias».

El magistrado también le dio un plazo de tres días a las seis acusaciones populares —PP, Vox, Hazte Oír, Liberum, Manos Limpias, y Adade— para que decidan sobre la posibilidad de acumularse en una única acusación y agilizar el proceso.

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, deberá ahora remitir al Supremo la parte de la investigación asumida por este, pero continuará instruyendo la causa respecto al resto de imputados, casi una veintena —como el hermano y la mujer de Koldo, los empresarios Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, y el guardia civil J. L. R.—, así como respecto a los delitos atribuidos a Aldama y García que no guarden relación con Ábalos, como los fiscales y de blanqueo de capitales.

López decidió reclamar esta parte del caso Koldo después de analizar la exposición razonada del juez Moreno sobre el modus operandi de Ábalos, Aldama y García, según el cual, el primero tendría un «papel principal» en la red; el segundo sería el conseguidor de contratos; y el tercero, el enlace.

«Sin temor ninguno» en Ferraz

La portavoz del PSOE, Esther Peña, negó este lunes que esté preocupada por la declaración del exministro: «Temor, ninguno; el señor Ábalos que responda lo que tenga que responder». También la viguesa, concejala madrileña y nueva integrante de la ejecutiva socialista, Enma López, mostró su respeto a las decisiones judiciales, aunque se refirió al que fuera número tres de Ferraz como una persona que «no pertenece a esta casa».