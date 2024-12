Feijoo afirma que el PSOE se reúne para «autoelogiarse y amenazar a los jueces»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ayer en la clausura de la XXVII Intermunicipal de su formación, en Valladolid. NACHO GALLEGO | EFE

Alberto Núñez Feijoo vive en una campaña electoral oficiosa. No solo contraprogramó el congreso federal socialista con una intermunicipal popular, sino que ayer convirtió esta última en un mitin: «Cualquier otro voto a un partido distinto del PP es para que se quede el sanchismo». Envuelto en banderas de España y de su formación, y arropado por 2.000 alcaldes y concejales con los que comparte siglas, el de Os Peares calculó milimétricamente su intervención de media hora en Valladolid para concluirla antes de que Pedro Sánchez empezase la suya en Sevilla. «El PSOE se ha reunido para autoelogiarse y prometer más de lo mismo. Se ha reunido para acallar a quien no le da la razón. Se ha reunido para amenazar a los jueces, a los magistrados y a los tribunales. Se ha reunido para que solo se escuche a uno o, mejor dicho, para que solo se escuche al uno», dijo en referencia a cómo llamaban al presidente del Gobierno los imputados por el caso Koldo, según los investigadores.

Lo normal sería que Sánchez «no pasase una noche más en ese centro de negocios que se llama el palacio de la Moncloa», dijo, aunque llegados a este punto, ya no le merece la pena dimitir, añadió. «Aguanta, Pedro, no dimitas porque no mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta, Pedro, porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente», advirtió el expresidente de la Xunta, que también tuvo palabras para los cargos del PSOE y los socios del Ejecutivo. «Allá los socialistas que, en lugar de alzar la voz, permiten que se arrastre a todo el partido a los líos del círculo más cercano, el hermano y la mujer de quien vuelven a elegir como secretario general. Son todos ya tan culpables como él», acusó el popular. «Va a aguantar todo lo que le dejen sus socios, que ya se están convirtiendo en cómplices», señaló.

El jefe de la oposición, que definió su partido como «el más grande y más solidario de España», se comprometió a apoyar a Valencia tras la dana. «El servicio público ha de estar por encima de los cálculos partidistas», dijo quien evitó citar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. «¡Visca Valencia! ¡Valencia somos todos!», proclamó para luego precisar que «más de 15.000 personas» de comunidades y ayuntamientos del PP han estado trabajando en la zona cero.

Feijoo lamentó que el feminismo de los socialistas «es Errejón, es Tito Berni», y censuró que estos hicieran «comisarios europeos en diez minutos a los que llamaban fascistas». Tras un discurso centrado en lanzar graves acusaciones al PSOE, no tuvo reparos en defender los principios más básicos de la política «en medio de tanto enfrentamiento, de tanta polarización y de tanto descrédito».