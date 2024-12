Gamarra ve decadencia en el PSOE: «El congreso de los imputados puede llamarse el de Sevilla»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra Photogenic / Claudia Alba | EUROPAPRESS

Génova contraprogramó el congreso federal del PSOE este fin de semana en Sevilla con una cumbre intermunicipal en Valladolid para mostrar a los populares, reunidos con «alcaldes y concejales que siguen trabajando», y a los socialistas, concentrados «para blindar la corrupción de su familia, de su partido y de su Gobierno». Son palabras de su secretaria general, Cuca Gamarra, quien, sin embargo, dedicó ayer casi toda su intervención ante 2.000 cargos locales de su partido a atacar al PSOE y al Ejecutivo, al que ve en una situación de «decadencia y corrupción sistémica», dijo, antes de ironizar respecto al cónclave en la capital andaluza: «El congreso de los imputados puede llamarse el de Sevilla».

La también exalcaldesa de Logroño señaló que «hay dos proyectos políticos antagónicos en el país», y diferenció la vocación de servicio público de los concejales populares, de «los koldos, aldamas y begoñas que están en la política para servirse ellos».

Tras definir el congreso socialista como «la ceremonia de la corrupción», acusó a Pedro Sánchez de estar «acorralado y lo sabemos todos; todos los españoles, incluidos los que lo han votado».

Gamarra insistió en que este cónclave «ha empezado con un número importante de imputados y no saben todavía si esa será la cifra en la clausura», aludiendo a la filtración de un correo con datos fiscales de la pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que ya provocó la dimisión de Juan Lobato, hasta ahora líder del PSOE-M. La popular también respondió a la vicepresidenta María Jesús Montero —quien el viernes acusó a Alberto Núñez Feijoo de tener un «proyecto golpista» centrado solo en derrocar al Gobierno del PSOE—: «Dijeron que su proyecto consiste en terminar con la derecha. Este sí que es un proyecto golpista. De momento, con lo único con lo que han terminado ha sido con un tal Lobato».

La riojana reprochó a la Moncloa la gestión de la dana y afirmó que los alcaldes populares se volcaron con las localidades afectadas «sin que nadie pidiera nada». De hecho, cuatro alcaldes del PP de municipios dañados por las riadas, los de Chiva, Albal, Utiel y Alginet, intervinieron por videollamada para reclamar ayuda al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Hoy no queremos, si me apuráis, casi hacer política. Lo que queremos es escuchar vuestros sentimientos, es escuchar cómo lo habéis vivido», llegó a decir la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de España, María José García Pelayo. Los populares homenajearon con una larga ovación a las víctimas de la dana y proyectaron un vídeo sobre la tragedia en el que no se hacía ninguna referencia al Gobierno de la Generalitat Valenciana, que encabeza el popular Carlos Mazón. El acto de homenaje acabó con el himno de Valencia y la proyección de imágenes de voluntarios.

También participó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que criticó que los socialistas aplaudieran a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, exonerados del caso de los ERE, en la «cumbre interplanetaria de la corrupción», dijo, y se preguntó si el próximo congreso lo celebrarán en Sevilla «o en [la cárcel de] Alcalá Meco».