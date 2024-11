Sánchez señala a la Generalitat por la dana: «Rechazó hasta tres veces la ayuda de la UME»

La Voz

«El Gobierno de España cumplió con su deber, decir lo contrario es faltar a la verdad». Pedro Sánchez ha defendido este miércoles la gestión que su Ejecutivo hizo durante la dana que azotó Valencia el pasado 29 de septiembre y que causó más de 200 muertos. El jefe del Ejecutivo sostiene que tanto la AEMET como la Conferencia Hidrográfica del Júcar, organismos dependientes de Moncloa, lanzaron «numerosos avisos» en los días previos a la tragedia, que se intensificaron durante la aciaga jornada «desde primera hora de la mañana».

Sánchez también ha desvelado que ofreció la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la Generalitat que esta la rechazó «hasta tres veces». «Cuando finalmente el señor Mazón cambió de opinión y pidió la intervención de la UME para la comarca de Utiel Requena, a las 15.41, el primer batallón pudo ponerse en marcha tan solo un minuto después y realizar los primeros rescates a las 17.55», ha añadido.

El presidente comparece en el Congreso a petición propia y del grupo parlamentario del PP para explicar la gestión del Gobierno de la dana. Una cita que ha llegado cuando está a punto de cumplirse un mes desde la tragedia y a escasos dos días que se empiece el Congreso Federal del PSOE. Sánchez ha señalado al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la dana: «Algunas personas en posiciones muy elevadas que se han desentendico. Saber quienes han sido es muy fácil, son las que se dedican a embarrar y a tirar balones fuera, cuando deberían dedicarse a gestionar».

Sánchez se ha ofrecido a apoyar una comisión de investigación en el Congreso para «esclacerer y depurar responsabilidades». También ha anunciado que el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este jueves aprobará un nuevo paquete de ayudas, instrumentos de crédito y facilidades legales por 2.274 millones de euros. «Junto a los dos paquetes anteriores, movilizamos en total más de 16.600 millones de euros, en las dos primeras fases del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento», ha señalado el presidente

El PP responde con la corrupción

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer en el Congreso un mes «tarde» para rendir cuentas sobre la dana para «esconderse de los casos que llevan su nombre» y «cubrirse de toda la peste de corrupción y mentiras que le rodean».

«Se ha servido de los recursos de los españoles a los que se deben y lo que tiene que hacer es pedir disculpas, devolver lo que se han llevado y marcharse, no parapetarse detrás de esta tragedia», ha afirmado el líder de la oposición en su réplica a Sánchez en la Cámara Baja.

Al jefe del Ejecutivo le ha dicho además que no ha calculado bien y que «la gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias, no le va a perdonar su abandono», tras recordar que el Congreso votó la ley que cambiaba el sistema de elección del consejo de Radiotelevisión Española cuando ya se conocía la dimensión de la dana.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que «Sánchez dirige una «gran red de corrupción» y le echó en cara «exigir aplausos a sus víctimas». «Pedro Sánchez está profundamente enamorado de sí mismo», ha asegurado Santiago Abascal, quien acusó al presidente del Gobierno de «tratar de aprovecharse de la tragedia».

Tercer paquete de ayudas con 2.274 millones de euros

El Consejo de Ministros aprobará este jueves un tercer paquete de ayudas para los afectados de la dana por valor de 2.274 millones euros, una cifra que, sumada a las anteriores medidas, alcanzará un total de 16.600 milones de euros. «Habrá ayudas para la ciudadanía, el parque móvil y el tejido productivo, ha señalado Pedro Sánchez este miércoles durante su comparecencia en el Congreso.

Este paquete incluye un plan para la renovación del parque móvil destruido por la dana, que arrastró unos 100.000 vehículos y que tendrá una «dotación inicial de 465 millones de euros». Habrá ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de vehículos, «que no tendrá que devolverse y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya está pagando el Consorcio de Compensación de Seguros», ha explicado Sánchez. La ayuda podrá ser destinada a la compra de coches de segunda mano e incluirá un efecto retroactivo para los coches comprados a partir del 29 de octubre para sustituir a otro vehículo siniestrado.

El Gobierno también aprobará una línea de ayudas de 19 millones de euros para sufragar gastos de reposición de libros de texto y material escolar o de estudio a los estudiantes y familias con hijos estudiantes que residan en los municipios afectados.

También reconocerá el derecho a que personas distintas de los convivientes puedan obtener las ayudas por fallecimiento, y la posibilidad de que los familiares del fallecido perciban también la ayuda por daños en la vivienda.

Se extenderá hasta el 31 de diciembre la consideración excepcional de situación asimilada a accidente de trabajo de los procesos de incapacidad temporal, y pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, causados por la dana y se ampliará la prestación por cese de actividad de autónomos a todos aquellos que se encuentran acogidos a la denominada «tarifa plana» de cotización.

Tejido productivo

Para paliar los efectos sobre el tejido productivo, Moncloa activará una nueva línea de 1.200 millones para que los autónomos y empresas industriales y turísticas puedan reparar sus instalaciones, equipos y stocks de productos, y puedan realizar nuevas inversiones.

También se habilitará una «vía rápida» para la financiación preferente de operaciones de reconstrucción y recuperación de capacidades innovadoras y tecnológicas en las zonas afectadas y se lanzará una línea de 240 millones para la reactivación del comercio local, con ayudas dirigidas a paliar daños materiales en bienes afectos a comercios, y otra línea ICEX dirigida a facilitar la internacionalización de la actividad de empresas afectadas por la dana.