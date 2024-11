Los socios de De Aldama se ponen de perfil tras el acuerdo de este de colaboración con el fiscal

Luis Alberto Escolano, uno de los socios de Víctor de Aldama, este lunes a su llegada a la Audiencia Nacional Javier Lizón | EFE

Luis Alberto Escolano y César Moreno, ambos investigados en el caso Koldo, la presunta trama de comisiones irregulares en contratos públicos de mascarillas, declararon este lunes como investigados ante el juez instructor Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional. Ambos socios del comisionista Víctor de Aldama se desvincularon de los presuntos pagos en la adquisición de material sanitario en marzo y abril del 2020 con destino a los Ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades autónomas de Baleares y de Canarias, cuando gobernaban los socialistas. Tanto Escolano como Moreno, a quien la UCO de la Guardia Civil vincula en los negocios bajo sospecha del presunto conseguidor Del Aldama y «con otro tipo de actuaciones en relación a unas empresas con domicilio social en Portugal», donde el empresario refugió parte de su entramado mercantil cuando se supo investigado, solo contestaron a las preguntas de sus abogados. Por lo tanto, el interrogatorio quedó cojo, ya que no contó con las preguntas de las acusaciones populares personadas, que pretendían conocer, entre otros asuntos, cómo lograron obtener la licencia de distribución de productos farmacéuticos, uno de los negocios del grupo.

No obstante, la declaración voluntaria del pasado jueves de Del Aldama y su acuerdo de colaboración con el fiscal Luis Pastor ha cambiado radicalmente el campo de juego, sobre todo entre las defensas, expectantes por el nuevo rol que jugará el empresario en la causa. Una circunstancia que pudo determinar la estrategia este lunes de sus dos socios en su visita al juez Moreno. Cabe recordar que este mismo lunes también se esperaba la declaración de Ignacio Díaz Tapia, otro de los investigados, que pertenecía al chat de los denominados «cuatro mosqueteros» (así aparecen en informes de la UCO), y que está muy vinculado a Soluciones de Gestión, la mercantil nuclear de la trama. Finalmente, Díaz Tapia declarará este martes junto a los también investigados Javier Serrano y María Piedad Losada, quien fuera secretaria de De Aldama.

Todos ellos fueron detenidos cuando estalló la operación en febrero pasado y podrían haber participado al menos en la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales, aunque se podrían ampliar los de integración en organización criminal y cohecho. Por ejemplo, en un atestado la UCO sostuvo que los «mosqueteros» habrían abonado 10.000 euros en efectivo a Koldo García, el que fuera asesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos.

En sus conversaciones, todos ellos se referían a Koldo como K. «Mañana tienes que ir a la cafetería Soto Verde que está detrás del Ministerio y llamar a K y decirle literal: Que estás en el verde, que traes una cosa de Nacho para darle y que si puede ir», escribió Díaz Tapia en uno de sus mensajes intervenidos por la UCO, facilitando a su interlocutor el contacto de Koldo, que aparecía con el añadido «asesor ministro».

«Hitos fundamentales» del caso

Para los agentes, «el hecho de que Koldo sea identificado» bajo ese seudónimo resultaba «uno de los hitos fundamentales» para la investigación, porque el examen de la información del móvil de César Moreno habría permitido «localizar referencias a que se habrían producido pagos». En otro de los mensajes, Moreno le envía a Serrano una captura de pantalla en la que se ve el título «gastos fijos» con una referencia: «K 10.000». Los agentes sostenían en ese informe que podría tratarse de un pago a Koldo García después de que, durante el registro de su domicilio, se encontrase una anotación manuscrita en una de sus agendas. «Metálico 10.000», apuntó Koldo en la misma.

La Guardia Civil localizó además, según ese informe de febrero, una conversación de octubre del 2021 en la que De Aldama envió un mensaje al grupo. «Podría mirar los tiques que tenemos en RD (República Dominicana). El domingo va el hermano de K, a ver qué le podemos dar», escribió. Los agentes consideraron que los tiques podrían ser, en realidad, dinero, y el hermano de K sería Joseba, que también se encuentra investigado en la causa. Al día siguiente, De Aldama volvió a chatear. «Por favor decirme lo de los tiques que va quién sabéis el domingo y ahora sí que no quiero líos», avisó. Díaz Tapia, por su parte, respondió: «Hablo con ellos para que lo dejen preparado».

Los análisis del instituto armado también revelaron la conversación de Moreno con Serrano en la que ambos hablaban de una reunión. «Un éxito. Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos», le explicó Serrano, en referencia al tema de la venta de mascarillas chinas en el 2020. Unos minutos más tarde, ambos retomaban la conversación. «Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos IN. Pídete dos», celebraba Serrano.

Diez días después de esa conversación, el 20 de agosto del 2020, Moreno envió a Serrano dos pantallazos de la Wikipedia de Salvador Illa, por entonces ministro de Sanidad. Tanto Serrano como Moreno volvieron a compartir algunos mensajes en enero del 2022. Moreno, en concreto, envió a Serrano una fotografía en la que se observan dos fajos de billetes en efectivo, uno de ellos en el interior de una bolsa de plástico transparente y otro con gomas.