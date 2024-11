Podemos duda de Aldama pero pide a Sánchez explicaciones en el Congreso por el caso Koldo

El portavoz y secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández J.J.Guillén | EFE

Podemos no hará sangre con la declaración judicial de la semana pasada en la que el presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, señalaba a Pedro Sánchez y a varios de sus ministros porque, en su opinión, no tiene credibilidad. Eso sí, lo morados serán «implacables» con una trama en la que creen que el presidente del Gobierno tiene al menos «responsabilidades in vigilando» ante «serios indicios de corrupción», y reclaman que dé explicaciones al respecto en el Congreso. «Es inverosímil que nadie de la dirección del PSOE conociera este caso», afirman.

Así lo ha señalado el coportavoz de Podemos Pablo Fernández durante su habitual rueda de prensa de los lunes. El dirigente del partido que lidera Ione Belarra ha desgranado que sería «muy fácil» para su formación actuar como hizo, bajo su criterio, el PSOE cuando sobre su formación se vertían acusaciones con vistas a «obtener rédito político». «Sería muy sencillo aprovechar la coyuntura para dar credibilidad al acusador, para sembrar sospechas sobre el acusado sin que haya ningún tipo de pruebas o para intentar sacar rédito político de ello (...) Pero nosotros no somos como el PSOE», ha remachado.

No obstante, ha especificado que si al final se demuestra que las acusaciones de Aldama son «ciertas» y que existe algún tipo de prueba que lo corrobore, serán «contundentes» de cara a solicitar que se depuren responsabilidades en el PSOE.

Presupuestos

Por otro lado, los morados exigente a los socialistas que convoquen esta misma semana la comisión para debatir el nuevo impuesto a las energéticas, una condición que permitió al Gobierno sacar in extremis la reforma fiscal la semana pasada en el Congreso. Podemos cree que no basta con que este tributo se prorrogue durante el 2025 y aspiran a convertirlo en permanente.