«Estamos ante un colapso», afirma Feijoo, tras el «esperpento» de la Comisión de Hacienda

El presidente del PP, Núñez Feijoo, en una rueda de prensa en el Congreso Chema Moya | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, considera que el «caos fiscal» que se vio este lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso evidencia la «agonía legislativa» del Gobierno de Pedro Sánchez y confirma que esta legislatura «no debió haber empezado». A su entender, están ante «un completo colapso» de la legislatura y España «no puede continuar» con este «desgobierno».

Este lunes la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó el proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto mínimo global del 15 % a las empresas multinacionales, pero sin incluir la permanencia de los gravámenes a banca y energéticas. El delicado acuerdo de muy última hora fue forjado en medio de la indignación de la oposición y de la incredulidad del PNV, Junts y Podemos, cuya líder, Ione Belarra, avisó desde la distancia de que todo es puro «papel mojado». Un «esperpento» de sesión, la definió directamente el dirigente del PP Juan Bravo, quien consideró la prolongación del debate y el cambalache sobre la bocina como la constatación de que «este Gobierno es inviable» cuando acaba de cumplirse justo un año desde la investidura de Pedro Sánchez.

Hoy, al ser preguntado cuánto cree que va a durar la legislatura, Feijoo evito dar una fecha. «Estamos en una parálisis. No tenemos Presupuestos este año, no sabemos si los vamos a tener el siguiente», ha recalcado. Aparte de la «agonía legislativa», también «hay una agonía judicial», según el líder del PP. «Y es que el Gobierno depende de una serie de personas que están en la cárcel en este momento. Algunas de ellas todavía no están imputadas. Y depende de lo que digan, de lo que hablen, de lo que testifiquen», ha resaltado.

Cuando se cumple un año de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Feijoo ha asegurado que están «rodeados en un año agónico de escándalos», recordando que la legislatura empezó con «una amnistía mil veces negada por parte del Gobierno» y después siguió con «una agenda de corrupción en la que prácticamente hay poca gente que se salve». «Me refiero a la familia del presidente, al hermano, a la esposa. Me refiero a su partido, al número dos, al señor Ábalos. Al número dos del número dos, al señor Koldo. Al número dos de la señora Yolanda Díaz, al señor Errejón. En fin, y todo esto, lógicamente creo que la cuarta economía del euro no puede soportarlo», afirmó en una entrevista en la Cope. «Todo lo que está ocurriendo en nuestro país, si no lo cuentan, no nos lo creemos», dijo.