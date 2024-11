La residencia de Villafranca de Ebro tiene licencia y cumple la norma antiincendios

Javier Cebollada|Javier Cebollada | EFE

El día después de la tragedia, Aragón vivió una jornada de luto y la localidad de Villafranca de Ebro, de Zaragoza, encajaba el golpe sumida aún en la conmoción. Diez personas murieron y otras dos resultaron heridas el viernes en un incendio en la residencia Jardines de Villafranca, que cuenta con las licencias y cumple la normativa antiincendios, confirmó a Europa Press el Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón.

El centro geriátrico situado en la localidad zaragozana de Villafranca de Ebro dispone de la documentación en regla para desarrollar su actividad, concluye la investigación. Está en posesión de las licencias de actividad, tanto la de carácter municipal como la del Gobierno autonómico. Además, cuenta con el certificado de mantenimiento de instalaciones de protección contraincendios tras la revisión del 2023.

Jardines de Villafranca cumple también con la ratio de personal por residente aconsejada, que marca la presencia de un trabajador por cada 35 residentes en el turno de noche. En el momento en el que se produjo el incendio había dos trabajadoras para 69 usuarios de las 72 plazas.

«Duele, es gente que conoces. Aquí todos somos medio familia», manifestó ayer sobrepasada la alcaldesa del municipio, Volga Ramírez. En el repaso recurrente de los hechos que hace como reacción al shock vivido, Volga no es capaz de recordar algunos de los momentos vividos en primera fila: «No sé cómo lo he hecho. [...] Me dicen cosas que sucedieron que yo ni me acuerdo».

Volga y su marido fueron de los primeros en acudir a socorrer a los afectados con la residencia envuelta en una nube de humo.

Villafranca de Ebro «está muy afectado. No es lo mismo una tragedia en un lugar pequeño como este, en el que todos nos conocemos», recalca la regidora.

De los dos heridos, uno de ellos, de 72 años, fue ya subido a planta el viernes tras permanecer por la mañana en observación en urgencias, mientras que el otro, un hombre de 65 años, continúa ingresado en la uci estable, en estado grave.